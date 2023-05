SAN BENEDETTO - Alcuni passanti l’hanno trovata esanime a terra tra il sangue e dato subito l’allarme. La donna, 38 anni, residente in Riviera e di origine polacca, è stata quindi soccorsa dai sanitari del 118 e portata subito al Pronto soccorso dell’ospedale Madonna del Soccorso dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Camion incastrato nel sottopasso di Porto D'Ascoli, scatta il sit-in dei residenti "imprigionati": «Via Mare è insicura»

La scoperta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna era stata notata dai passanti all’altezza della piscina comunale nella frazione di Porto d’Ascoli. Camminava molto male, quasi per accasciarsi a terra. Era dolorante e aveva ferite in diverse parti del corpo e in particolar modo alla testa. Scattato subito l’allarme la donna è stata quindi raggiunta da un’ambulanza del 118 che ha provveduto al suo trasporto al Pronto soccorso di San Benedetto.

Qui però le sue condizioni di salute sono peggiorate a riprova della seria entità delle ferite riportate in quella che è sembrata subito un’aggressione. Ferite gravi soprattutto quelle sul capo, tanto che la sua prognosi ieri sera era riservata.

Le indagini

Giallo per ora su chi l’abbia aggredita. Stando alle prime informazione pare che la donna di origini polacche sia stata malmenata da alcuni uomini. Il caso è in mano ai carabinieri che da ieri sono sulle tracce dei responsabili. La donna è riuscita anche a parlare con i militari e avrebbe ricostruito i drammatici momenti che l’hanno portata al ferimento. Agli investigatori I. E. Z., trentottenne polacca, avrebbe anche fornito indicazioni utili per riuscire a capire meglio la dinamica dell’aggressione subita.

La paura

La donna era stata notata nei pressi della piscina di Porto d’Ascoli ma ha raccontato che l’aggressione è avvenuta nel sottopasso di via Scarlatti. I carabinieri hanno subito vagliato alcune telecamere di videosorveglianza della zona per cercare indizi utili alle indagine. Nuovi sviluppi sono attesi in giornata.