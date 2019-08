Il nipote senza patente ​le prende l'auto: multa anche alla nonna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il nipote si mette alla guida dell'utilitaria della nonna senza aver mai conseguito la patente. Per lui multa da 5.100 euro. Il 23enne è stato sorpreso al volante del mezzo dai carabinieri impegnati in un controllo in via La Spina, quartiere Pisana di Fabriano.Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente e, di conseguenza, non avrebbe mai dovuto guidare una macchina. Una contravvenzione è stata fatta anche alla proprietaria del mezzo, la nonna, una fabrianese di 82 anni, che si è vista recapitare a casa una multa da 398 euro per l'incauto affidamento della macchina al nipote. L'auto è stata sequestrata per tre mesi.