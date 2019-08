Senza patente finisce con l'auto nel dirupo: ferita anche la figlia di 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Guida senza aver mai conseguito la patente, finisce con l’auto in un fosso assieme al figlioletto di cinque anni, la polizia locale accerta e sanziona. Questo, in sintesi, l’episodio rilevato a Ostra, nella tarda serata di martedì, dagli agenti del corpo associato di polizia locale di Ostra, Trecastelli, Ostra Vetere e Barbara, oggi delegato dalle quattro amministrazioni all’Unione dei Comuni. I vigili erano stati chiamati, appunto martedì sera, ad un’operazione di pronto intervento per un sinistro stradale verificatosi nel territorio di Ostra. Protagonista, a quanto pare, una turista di nazionalità romena e che attualmente risulta residente in Germania.La donna, sembra forse a causa di un qualche malinteso con un familiare, sarebbe salita sull’auto insieme al figlioletto di 5 anni, accendendo il motore e allontanandosi, ma la corsa della vettura sarebbe terminata in un piccolo dirupo. Entrambi i passeggeri dell’auto hanno riportato nell’incidente lievi ferite, poi medicate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia e comunque senza gravi conseguenze.