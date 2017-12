Auto che sfrecciano, tolleranza zero. E multe per i pedoni più aggressivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Da una parte gli automobilisti distratti, dall’altra i pedoni che sfidano le strisce pedonali (quando non attraversano dove capita) e finiscono all’ospedale Profili. I residenti chiedono tolleranza zero contro chi sfreccia con l’auto nel centro abitato, ma anche multe a chi vuole raggiungere l’altra parte della strada a tutti i costi, tra un mezzo e un altro in transito. Dopo i due investimenti pedonali di giovedì avvenuti nell’arco di dieci ore, il primo in via Campo Sportivo, il secondo in via Martiri della Libertà, sono stati potenziati i controlli nelle vie della città per monitorare la velocità delle macchine, soprattutto in questi giorni in cui la corsa ai regali mette fretta.Non tutti però se la prendono con gli automobilisti e c’è chi dice la sua dopo aver fatto un giro. Una sensazione condivisa da molti è quella dei pedoni aggressivi. Lo racconta un residente che evidenzia come, in poche ore, ha visto con i propri occhi «un pedone che si è buttato sulla strada senza vedere se si poteva passare, un altro che ha attraversato a 20 metri dalle strisce pedonali tra le macchine che erano in fila al semaforo e chi attraversa mentre guarda il telefono. Questi andrebbero puniti».Le vie più pericolose, quelle dove sono avvenuti più investimenti sono: via Dante, la più trafficata, quella che dallo svincolo di Fabriano Est conduce verso il cuore della città, viale Zonghi, l’arteria che dai Giardini pubblici conduce verso l’ospedale, via Martiri della Libertà, nel quartiere Borgo, la strada che da Marischio, Melano, San Donato, solo per citare le frazioni più popolose e da Sassoferrato conduce in centro e viale Campo Sportivo, l’alternativa a via Dante per andare al Profili o verso la stazione.