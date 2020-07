Corse e caos dei ragazzini in motorino. Blitz della polizia locale dopo le proteste, scattano le multe

CIVITANOVA - Motorini rumorosi e corse tra le vie dei quartieri, scattano i controlli da parte degli agenti della polizia locale. Nel mirino finiscono una trentina di scooter, guidati da altrettanti giovanissimi della zona: raffica di sanzioni. L’operazione, sorta in seguito alle proteste dei residenti di alcune zone della città, in primis quelli di villa Eugenia ma anche di altri che risiedono in pieno centro, è cominciata nel pomeriggio dell’altro ieri. Gli agenti della polizia locale, infatti, si sono posizionati con un posto di blocco all’altezza dei giardini del Lido Cluana, davanti piazza XX Settembre, lungo viale Matteotti. In pieno centro, dunque. Ed è lì che hanno fermato a tappeto decine e decine di motocicli, tutti condotti da ragazzini.

L’obiettivo dei controlli è stato quello di verificare l’omologazione dei veicoli a due ruote che, spesso e volentieri, fanno un grande baccano quando transitano lungo le vie del centro. Un rumore assordante che, a volte, può essere la “spia” di marmitte modificate. Non è stato questo il caso, almeno stando a quanto è emerso dai controlli dei vigili urbani. Nessun veicolo, infatti, è risultato “truccato”, ma sono state elevate comunque delle sanzioni. Sei, infatti, sono state le multe, che vanno dai 42 euro agli 84 euro circa, per una serie di violazioni. Tra queste, ad esempio, il mancato uso dello specchietto e delle frecce. Inoltre, al momento dei controlli, c’era chi è stato fermato e non aveva con sé i documenti di guida. In un caso, un motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni in quanto il conducente trasportava un passeggero.

Nei guai anche un ragazzino che stava facendo esercitazioni di guida. Ma era su una strada trafficata del centro e non isolato, su qualche piazzale in periferia, come invece andrebbe fatto quando si fanno le esercitazioni per imprare a guidare un veicolo. Per lui, dunque, è scattata una multa.