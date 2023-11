Sciopero dei mezzi di trasporto, ecco quando. Corse e servizi non garantiti

Sciopero dei mezzi di trasporto annunciato per il 17 novembre di Cgil e Uil. Le fasce interessate saranno due: 8.30 - 17 e 20 - fine servizio. Adriabus chiarisce che le corse in partenza dai capolinea o stazioni terminali potrebbero non essere garantite.

I servizi

Anche gli uffici informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere il servizio. Esclusi dallo sciopero i servizi per disabili. Adriabus precisa che non avendo nessun potere di precettazione del personale il servizio potrebbe subire delle variazioni non prevedibili legate al diritto di sciopero.