URBINO Diverse le novità per il 2024 di Adriabus, la presidente Lara Ottaviani e il direttore Massimo Benedetti ieri hanno annunciato decisioni rilevanti e importanti, attuate nell’ottica di un trasporto pubblico su misura di cliente, che si pone come obiettivo la mobilità sostenibile, per una “green e smart city” e il rispetto del territorio.

Le modifiche introdotte

«Dal 2 gennaio ci saranno 2 corse in più sulle linee Rossa e Verde, che collegano Urbino a Pesaro - afferma Ottaviani -. Verrà aggiunta una corsa la mattina, alle 6.15, con partenza da Park Santa Lucia a Urbino per consentire all’utenza di sfruttare la coincidenza con il treno per Roma delle 7.16. Inoltre, sarà aggiunta una corsa la sera, con partenza dalla stazione del treno a Pesaro alle 21.30, che permetterà il rientro per chi proviene da Roma, da Milano, da Bari e altre città. Un’ulteriore modifica della linea principale di Adriabus prevede l’intensificazione delle corse anche nei festivi: sempre dal 2 gennaio la corse festive nel pomeriggio saranno cadenzate ad ogni ora e non ogni 2 ore come avviene attualmente».

«Con l’ampliamento di queste corse riteniamo di aver soddisfatto la necessità di raggiungere in modo agevole la capitale - è il commento del direttore generale Massimo Benedetti - Addirittura gli utenti possono partire 15 minuti dopo da Urbino, rispetto all’orario attuale. Per questo motivo dal 2 gennaio sarà soppressa la Linea 22R da Urbino a Fabriano, vista anche la scarsa affluenza di utenti su questa linea, che tuttavia potranno raggiungere o tornare dalla capitale con gli stessi treni che effettuano la coincidenza a Fabriano, utilizzando le Linee Verde e Rossa».

Potenziata la linea 3

Non solo. «Dall’8 gennaio, invece, sempre sulla spinta delle esigenze della clientela e in accordo con l’amministrazione comunale di Urbino, ci saranno delle piccole modifiche sulle linee 3 – continua la presidente Lara Ottaviani - la linea 3M, con direzione Mazzaferro, ad ogni ora avrà il passaggio in via Gramsci per permettere alla clientela di raggiungere il presidio dei medici di base. Inoltre, la linea 3 tornerà a passare in piazza della Repubblica per tutto il pomeriggio fino alle 19.50. Tale modifica resterà operativa, fino al termine dell’orario invernale».

Infine, è stato ribadito che è stata annullata la sospensione delle corse dei mezzi pubblici durante le festività natalizie annunciata in un primo momento da Adriabus: lo stop del servizio è fissato solo per il 25 dicembre e 1 gennaio. La vigilia del 26 dicembre, lo stesso 31 dicembre e il 6 gennaio le corse saranno regolari secondo l’orario previsto per le giornate festive. Gli orari sono disponibili sul sito e sui canali social di Adriabus.

La ricerca di personale

«Come già detto in altre circostanze – hanno rimarcato la presidente e il direttore generale - non abbiamo mai smesso di cercare di reperire personale e siamo riusciti a trovare autisti in numero sufficiente per garantire le corse durante le festività e le domeniche del periodo di Natale».

