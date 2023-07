CARTOCETO Sono costati cari gli spericolati raduni notturni nella zona industriale Borgognina a Lucrezia di Cartoceto. Dovranno scucire circa 1.000 euro a testa giovani e giovanissimi che durante lo scorso fine settimana si esibivano in prove di malintesa abilità alla guida di automobili, motorini e motociclette, davanti a un pubblico costituito da un centinaio di loro coetanei.

Almeno una decina le contravvenzioni per guida pericolosa elevate da carabinieri e polizia locale, che venerdì scorso hanno effettuato un’operazione congiunta.Funzionava così. Nell’assembramento numerosi minori, ragazzetti in motorino che dimostravano il loro controllo del mezzo con lunghe impennate su una ruota. Una figura in cui si cimentavano anche i centauri di qualche anno più grandi, tenendo le redini di cavalli vapore ben più potenti e scattanti. Al volante delle quattro ruote altri giovani impegnati in sgasate brucianti, sgommate, derapate e giravolte di 360 gradi. Stridori assortiti e gas di scappamento, in tutta evidenza un cocktail eccitante per coloro che stavano intorno. E chi non guidava, di solito riprendeva con il cellulare. Le forze dell’ordine hanno accertato, tra l’altro, l’esistenza di un profilo Instagram su cui erano postati video e fotografie delle rischiose gesta. Pubblicizzava anche eventi clandestini. La giostra andava avanti già da qualche tempo e la zona industriale della Borgognina a Lucrezia era stata sottoposta a controlli precedenti, richiamati da segnalazioni di rumori molesti: contravvenzioni, ramanzine, raccomandazioni, ma invece di migliorare la situazione è diventata invece più preoccupante. Al via vai di motorini e di qualche motocicletta si sono infatti aggiunte anche le automobili e sono state proprio le loro piroette, davanti a un pubblico che oscillava da cento a duecento persone, ad aggiungere un quoziente di rischio.Così i carabinieri di Colli al Metauro e la polizia locale di Cartoceto hanno deciso di intervenire venerdì scorso per mettere uno stop. Prima si sono tenuti a distanza, vedendo un assembramento di circa cento tra minorenni in motorino e tanti neo-patentati in automobile, provenienti anche da centri del circondario.

"Spettacolo" interrotto dalle forze dell'ordine