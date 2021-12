Acrobazie e gare clandestine con i motorini: blitz a Valleverde, identificati 35 minorenni. Controlli della polizia locale, 9 sanzioni

MACERATA - Corse clandestine e manovre spericolate: operazione di controllo a Valleverde, identificati 35 giovani centauri, tutti minorenni, 9 multati. L’operazione di controllo è durata oltre 3 ore, ieri pomeriggio, nella zona di Valleverde e ha visto impegnate cinque pattuglie della Polizia locale di Macerata, sotto la direzione del comandante Danilo Doria.

Come si diceva, all’esito degli accertamenti è stato sequestrato un ciclomotore privo di assicurazione, sono stati elevati nove verbali per violazioni amministrative al codice della strada e sono stati identificati 35 conducenti, tutti minorenni e residenti in diversi comuni del territorio, e relativi ciclomotori. L’attività di controllo è stata predisposta dopo che nelle scorse settimane si erano verificate alcune situazioni “anomale” durante le quali erano stati controllati e sanzionati vari motorini e rispettivi conducenti per eccesso di velocità e acrobazie, causando disagio alla circolazione e rappresentando soprattutto fonte di pericolo per gli stessi minorenni coinvolti nelle scorribande.

Le operazioni a tutela della circolazione in tutta l’area sono avvenuti anche sulla scorta di varie segnalazioni ed esposti fatte da parte dei residenti nelle zone dove sono stati effettuati i controlli i quali lamentavano forti rumori denunciando allo stesso tempo anche la pericolosità della situazione che si era venuta a creare. Nel corso dell’ultimo mese sono stati controllati e sanzionati vari mezzi e minorenni anche in seguito a un incidente stradale avvenuto sempre a Valleverde, che ha visto deferire alla Procura dei minori di Ancona due centauri che gareggiavano in velocità. «Il mio ringraziamento - ha detto l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna - va innanzitutto alla Polizia locale per questa operazione che auspico possa servire da deterrente. Comprendo il bisogno dei giovani di divertirsi visto il periodo che tutti stiamo attraversando a causa della pandemia, ma si devono anche rendere conto della pericolosità di certi comportamenti». Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, gli agenti della Polizia locale sono stai impegnati nei rilevamenti di un incidente stradale, con feriti, che si è verificato alla fine di via Pace.

