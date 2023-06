JESI Gli appuntamenti d’anteprima con l’edizione 2023 del Festival Pergolesi Spontini che vedranno, fra gli altri, in Piazza Federico II protagonisti Nicolò Fabi il 3 agosto e Elio il 29 luglio. Ancora musica, con le band in esibizione ai giardini pubblici di viale Cavallotti in buona parte dei venerdì estivi, e poi le feste di quartiere a Colle Paradiso (parco del Canocchiale il 2 luglio) e al Prato (23-27 luglio), mentre questo fine settimana tocca già a Minonna.

APPROFONDIMENTI LA CERIMONIA Roberto Trignani è il nuovo presidente del Club Ancona Conero. Il neurochirurgo che opera da svegli baluardo regionale



Gli appuntamenti

Il tema della ripresa della tradizione dell’oro e dell’arte orafa in città di scena il 30 giugno in via Pergolesi che torna simbolicamente – dicitura cara agli jesini – “via degli Orefici”. Il cinema all’aperto con dieci appuntamenti nell’arena che verrà creata a Casa Avis, la nuova sede dell’associazione dei donatori di sangue, in via Guerri. Per l’amministrazione «oltre 100 appuntamenti dei più svariati generi» a comporre il cartellone di “Aria fresca”, ovvero “Estate a Jesi” nella veste voluta dall’attuale governo cittadino. Annuncia Piazza Indipendenza: «Grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione comunale e di molti soggetti - sarebbe impossibile elencarli tutti - la nostra città si appresta ad offrire molte iniziative ed eventi delle più svariate tipologie: cinema, musica, danza, teatro, incontri, sport, approfondimenti e così via, con alcuni momenti clou, come la rassegna di cinema all’aperto, che fa il suo ritorno a grande richiesta dopo alcuni anni, o il Festival Pergolesi Spontini di fine luglio e inizio agosto, con le sue importanti serate musicali e teatrali». Un cartellone di eventi «che caratterizzeranno quasi ogni serata delle prossime settimane, frutto di iniziative dell’Amministrazione, di associazioni, di quanti hanno presentato proposte all’interno della manifestazione di interesse estiva delle scorse settimane e delle tante attività presenti in città. Appuntamenti dei più svariati generi, e pertanto si auspica rispondenti a passioni, gusti e desideri di più persone, sempre puntando allo svago tipico della stagione, ma con intelligenza, desiderio di conoscenza e di approfondimento». Si va da giugno - oggi e domani “Cavalcalavia” a ridosso del cantiere di via Gramsci, Skating Club e Roller Marche portano gare e esibizioni di pattinaggio al pattinodromo questo fine settimana e poi il 29, a settembre, quando torneranno Pikkanapa (1-3), Notte Azzurra dello Sport il 9 e si concluderà idealmente con le Fiere di San Settimio (23-25). A Casa Avis cinema all’aperto tutti i venerdì alle 21,30 dal 28 giugno al 30 agosto (5 euro) ma ci saranno anche spettacoli dal vivo e serate a tavolo sotto le stelle.

Le altre date

Il Festival Pergolesi Spontini porterà in piazza Federico II Elio che canta e recita Jannacci (29 luglio); il 30 luglio “Songs and Dances” col Times Machine Ensemble e Erica Piccotti; il 4 agosto “Da Roma a Buenos Aires”, con Mario Stefano Pietrodarchi e l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia; il 5 “Operetta mon amour”; il 6 “Play Gershwin”. E il 4 Nicolò Fabi col suo “SoloTour”, con il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte.