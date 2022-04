Con Elio, Capossela e Motta, San Benedetto cala un tris d’assi per l'estate, sarà il regista Pupi Avati a inaugurare la rassegna letteraria

SAN BENEDETTO - Pronto ai blocchi di partenza il cartellone estivo 2022. Il primo dell’era Spazzafumo tra concerti in piazza, danza, lirica, cinema e tanti autori da incontrare nella cornice della Palazzina Azzurra.



I concerti in piazza Piacentini vedranno salire sul palco: Vinicio Capossela, Elio e le Storie Tese, Motta. Appuntamenti che rientrano nella rassegna “Nel cuore e nell’anima” organizzata dall’Amat. Capossela presenterà il suo tour Bestiario d’amore, Motta invece proporrà il suo ultimo lavoro discografico “Semplice”. Ssi attende la conferma della cantautrice Nada per la quarta serata. Altro appuntamento musicale sarà alla Palazzina Azzurra con la band che ripropone i successi di Jovanotti, evento che rientra nella rassegna organizzata da Seventy Time.



L’arena con i più giovani, invece, è presso il campo Nelson Mandela all’Agraria dove si esibiranno Tommaso Paradiso nel tour Tommy il prossimo 30 agosto assieme a Franco 126, mentre il 31 agosto sarà la volta di Capo Plaza assieme a Tony Effe. A giorni uscirà il nome del terzo artista che si esibirà. Per la musica lirica invece l’Istituto Vivaldi sta lavorando a qualche serata dedicata alla musica lirica da svolgere negli spazi protetti di piazza Sacconi al Paese Alto.



Sarà il regista bolognese Pupi Avati ad aprire la rassegna “Incontri con l’autore” che quest’anno spegne 41 candeline e che si svolgerà dall’11 giugno al 15 settembre aprendo il 25 giugno ospitando la cinquina del Premio Strega. Tanti i nomi che si susseguiranno sul palcoscenico della Palazzina Azzurra a cominciare dal 6 giugno quando sarà presente in Riviera Avati, per poi proseguire con Enrico Vanzina, Paolo Crepet, Carlo Cottarelli, Antonio Caprarica, Sergio Rizzo, Massimo Poggini, Marilù Oliva, Sandra Petrignani, Andrea Delogu e Maurizio De Giovanni. Ci sarà anche il ritorno di Roberto Cotroneo. Altro appuntamento già messo in agenda è quello con San Beach Comix, il 2 e il 3 luglio. Non mancherà la danza. Ma sarà anche l’estate dei 100 anni del lungomare firmato da Onorati che verranno festeggiati con una mostra all’aperto tra viale Buozzi e via Pasqualetti organizzata dal Circolo dei Sambenedettesi.

