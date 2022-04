Capossela, Elio e le Storie Tese e Motta per i concerti estivi, ecco le date. Ma nel programma ci sono anche altri appuntamenti

SAN BENEDETTO - Vinicio Capossela, Elio e le Storie Tese, Motta e la band che propone cover di Jovanotti. Solo alcuni dei nomi che si alterneranno sui palchi della Riviera durante la stagione estiva. Il cartellone è ormai in fase di definizione ma i nomi sono già stati confermati, oltre la musica, ci sarà il cinema all’aperto, la danza e tanti autori che verranno a San Benedetto a presentare i loro libri.



Torna l’appuntamento con “Nel cuore e nell’anima” rassegna organizzata dall’Amat che vedrà almeno tre concerti presso piazza Bice Piacentini con nomi come Vinicio Capossela con il suo tour Bestiario d’amore, Motta che presenta dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Semplice”, la band di Elio e le Storie Tese mentre il quarto nome potrebbe essere quello della cantautrice Nada. Altro appuntamento musicale sarà alla Palazzina Azzurra con la band che ripropone i successi di Jovanotti, evento che rientra nella rassegna organizzata da Seventy Time.



Confermato il cinema all’aperto e nei prossimi giorni verrà organizzata una manifestazione di interesse ma molto probabilmente anche quest’anno sarà la Niche di Verolini, lo stesso gestore del Cinema Concordia, a occuparsi dell’arena sotto le stelle che come anticipato non si svolgerà più presso il giardino dell’ex Gil ma tornerà nel parco di via Saffi al Paese alto. Torna la rassegna “Incontri con l’autore” che quest’anno spegne 41 candeline e che si svolgerà dall’11 giugno al 15 settembre aprendo il 25 giugno ospitando la cinquina del Premio Strega.

Tanti i nomi che si susseguiranno sul palcoscenico della Palazzina Azzurra dal 6 giugno quando sarà presente in Riviera il regista Pupi Avati, per poi proseguire con Enrico Vanzina, Paolo Crepet, Carlo Cottarelli, Antonio Caprarica, Sergio Rizzo, Massimo Poggini, Marilù Oliva, Sandra Petrignani, Andrea Delogu e Maurizio De Giovanni. Ci sarà anche il ritorno di Roberto Cotroneo. Altro appuntamento già messo in agenda è quello con San Beach Comix, il 2 e il 3 luglio.

