Capossela tutto cuore e anima, porta in Riviera il suo “Round One Thirthy Five 1990-2020”

SAN BENEDETTO - Nell’estate sambenedettese torna la rassegna più amata, intrisa di musica e parole. Si tratta “Nel Cuore e nell’anima”, che da vari anni e grazie alla sinergia creata tra il Comune e l’Amat riesce a portare nelle sere della bella stagione rivierasca gli artisti più interessanti della scena nazionale. A inaugurare la manifestazione, quest’anno incentrata su preziosi ritratti d’autore sarà oggi, 25 giugno, alle ore 21,30 sul palcoscenico del PalaRiviera, l’ineffabile Vinicio Capossela, protagonista del recital “Round One Thirthy Five 1990-2020”.



La scaletta

Durante il concerto l’artista ripercorrerà il repertorio dei suoi standard personali, quelli che hanno influenzato i suoi primi album, affiancato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti (chitarra e batteria), Enrico Lazzarini (contrabbasso) e in particolare Antonio Marangolo (sax), che dei primi tre dischi aveva curato gli arrangiamenti, a partire dal brano “All’una e trentacinque circa” a cui si richiama proprio il concerto in questione. “All’una e trentacinque circa” è infatti anche il titolo del primo album di Capossela, uscito 32 anni fa, sotto l’egida del grande Renzo Fantini e tenuto a battesimo da Francesco Guccini. Una pubblicazione che allora vinse la Targa Tenco e segnò l’inizio di un felice percorso artistico dell’istrionico cantautore, nato in Germania da genitori originari dell’Irpinia.

Un disco che finì nello stereo di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, e da lì, nelle generose mani di Renzo Fantini, manager e produttore dello stesso Guccini e di Paolo Conte, un anno dopo divenne una sorta di film noir. Un “Round Midnight” girato nell’Emilia dei CCCP e di Pier Vittorio Tondelli. Capossela è tra gli artisti più insigniti di premi. Da ricordare il De Andrè alla carriera, il Fernanda Piovano nel 2007, il Ciampi nel 2008, il Lunezia ottenuto nel 2006 e nel 2017, l’Amnesty Italia nel 2009.



Gli altri appuntamenti

Il ciclo di appuntamenti proseguirà poi mercoledì 13 luglio, in piazza Bice Piacentini ore 21 e 30 con l’esibizione di “Nada Duo” la versione che l’ex Pulcino di Gabbro attualmente porta in giro dopo una carriera solistica densa di trionfi: da “Ma che Freddo Fa” del 1969 a “Amore disperato” del 1983 sino a “Senza un perche”, colonna sonora della recente serie televisiva “Young Pope” di Paolo Sorrentino. Con la cantante toscana sarà Andrea Mucciarelli alla chitarra.

Il terzo appuntamento di “Nel cuore e nell’anima” sarà per domenica 24 luglio in piazza Bice Piacentini alle ore 21.30 con lo spettacolo che Elio dedica a Enzo Iannacci. Si tratta di “Ci vuole orecchio”, in cui il leader del gruppo formato con le Storie Tese si cimenterà nel repertorio dell’indimenticato cantautore milanese, grazie agli arrangiamenti musicali del maestro Paolo Silvestri, con Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malagrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Info: 0712072439.

© RIPRODUZIONE RISERVATA