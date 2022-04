Madonna del Soccorso, nuovi locali per Ortopedia e Traumatologia. Ecco dove opereranno dal primo maggio

SAN BENEDETTO - Nuovi spazi per l'Ortopedia di San Benedetto. Ne dà notizia Massimo Esposito, direttore dell'Area Vasta 5 in una nota in cui comunica che, a partire dal primo maggio, «l’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia verrà trasferita presso il piano primo dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso, in San Benedetto del Tronto».

Si tratta dei locali che durante la fase di emergenza determinata dal Covid-19 i locali hanno ospitato temporaneamente la Unità operativa di Geriatria/Covid così come percorso pulito per l’accesso al reparto degenza infetti.

I locali sono stati reingegnerizzati e ammodernati. Saranno riattivati i posti letto presenti prima dei lavori e dell’accorpamento: 18 ordinari e 2 di Day Surgery. Rimangono posizionati al 2° piano l’Unità operativa complessa di Chirurgia congiuntamente alle attività di Otorinolaringoiatria e i posti letto dedicati alla Breast Unit, per complessivi 22 posti letto ordinari e 2 di Day Surgery. La superficie complessiva interessata dalla ristrutturazione è di mq 680.

