Capossela a Pesaro: «In questi tempi tristi bisogna ascoltare Rossini»

PESARO - Vinicio Capossela in tour con “Pandemonium” ieri sera è andato in scena, preceduto da Micol Arpa Rock , con una doppia rappresentazione al Teatro Rossini di Pesaro per l'ultimo concerto prima del lockdown degli spettacoli. «In questi tempi così tristi - ha esordito - bisogna ascoltare Rossini tutti i giorni». Quello offerto al pubblico pesarese è stato un concerto narrativo con canzoni messe a nudo, scelte in un repertorio che quest’anno va a compiere i 30 anni dalla data di pubblicazione del primo disco “All’una e trentacinque circa”. L’appuntamento con il cantastorie era inizialmente previsto lo scorso marzo ed era stato poi sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Questa volta si è tenuto proprio per un pelo...

