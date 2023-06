ASCOLI - La città di nuovo scenario di rassegne di spettacolo molto attese. La prima si intitola “Tau - Teatri antichi riuniti” e coinvolgerà Ascoli in una serie di spettacoli tatrali ispirati alla drammaturgia classica. Il 22 luglio al chiostro di Sant’Agostino, con lo spettacolo “Una piccola odissea”, arriverà l’attore veneto Andrea Pennacchi, noto anche per essere tra i protagonisti del programma tv “Propaganda Live”. Il 27 luglio, sempre al chiostro, sotto i riflettori ci sarà “Ecuba” di Euripide, con Paola Quattrini e Livio Galassi, mentre il 9 agosto, nella stessa sede, sarà rappresentata la piece “Processo a Pandora, la speranza contro l’accusa” con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch.

Anche la grande musica internazionale con la rassegna “JazzAp”avrà un posto speciale nell’estate ascolana, grazie ad una vera e propria regina del soul, vale a dire Dee Dee Bridgewater. L’artista sarà mattatrice in piazza del Popolo la sera del 13 luglio. Il giorno dopo, sempre nel salotto cittadino, si esibirà un altro nome delle 7 note mondiali entrato nella leggenda, la band statunitense di fusion “Yellow Jackets”, negli anni ’80 ai vertici delle classifiche con brani come “Lonely Weekend”. Ma un po’ tutta la stagione cittadina sarà caratterizzata da artisti musicali. Il 28 giugno, la città ospiterà Elio delle Storie Tese, che sarà protagonista dello show su Enzo Iannacci “Ci vuole orecchio”al Ventidio Basso.

Un altro storico nome delle sette note mondiali sarà in concerto nel capoluogo piceno: accadrà il 17 luglio, al chiostro di San Francesco, con il tastierista, cantante e cantautore americano Robert Malone. Il 21 luglio sarà il grande giorno del concerto de “Il Volo” in piazza del Popolo, mentre ad agosto, al campo Squarcia l’appuntamento sarà con i concerti del “Summer Festival” di Ernia, Bresh e Tedua dall’11 al 13 del mese. Prestigioso anche il menù di settembre, con lo show di Asco Dee Jay “Symphony of caos”, la sera del 9 e il concerto di Dardust e Lazza l’11 settembre, in merito al “Memorial Troiani”.

E sempre per sottolineare l’operato di cittadini di valore, su Rai Uno, i danzatori ascolani della compagnia di Federica Zeppilli “Articolate” ssono stati ospiti del “Premio Bellisario”, invitati dopo che la presidente Lella Golfo aveva visto il loro lavoro coreografico in piazza del Popolo lo scorso marzo, in occasione della performance dedicata ai diritti violati delle donne in Iran.