SAN BENEDETTO - Un nuovo presidio contro la violenza di genere. Si trova in commissariato ed è operativo e strutturato anche grazie al contributo di Rotary Club di San Benedetto del Tronto e Inner Wheel di San Benedetto del Tronto che si schierano ancora una volta in prima linea nel supporto alle istituzioni e contro la violenza di ogni tipo, in particolar modo contro quella di genere.

E’ in quest’ottica che si inquadra l’iniziativa concretizzata ieri mattina all’interno degli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto dove attraverso il sostegno delle due associazioni è stato possibile rendere maggiormente accoglienti alcuni ambienti attraverso dei lavori di riorganizzazione degli ambienti tra cui una stanza che sarà adibita anche all’accoglienza delle donne vittime di violenza.

Così, ieri mattina, il dirigente del Commissariato, il vice questore aggiunto dottor Andrea Crucianelli ha fatto gli onori di casa conducendo i rappresentanti di Rotary e Inner Wheel all’interno dei vari uffici rinnovati grazie a quell’intervento che le due realtà associative hanno voluto fortemente contribuire a realizzare.

La delegazione

La delegazione che ha raggiunto gli uffici dello storico edificio di via Crispi, nel cuore del centro sambenedettese, era composta dalla presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto Maria Rita Bartolomei, l’incoming president Giuseppe Formentini, la socia Maria Grazia Di Biase, il presidente della commissione Immagine Pubblica e Comunicazione Emidio Lattanzi, la presidente dell’Inner Wheel di San Benedetto Piera Gaetani, l’incoming president Inner Wheel Anna Mandolini e le socie Franca D’Amario, Rosalind Majnelli e Elvira Gaetani.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito, nel nostro piccolo, seppur solo simbolicamente ad aiutare le forze di polizia - ha affermato la presidente del Rotary Club di San Benedetto Maria Rita Bartolomei -: per quanto riguarda la tutela alle vittime di violenza che rappresenta un argomento che ci sta particolarmente a cuore come Rotary Club e come Inner Wheel».