Elio e le Storie Tese fanno tappa alle Muse di Ancona con “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo”

ANCONA - C’è chi ci sperava e tra questi soprattutto i loro fan: Elio e le Storie Tese sono di nuovo insieme per un tour che farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona venerdì, 20 ottobre, alle ore 21. Il concerto è organizzato da Best Eventi (info: 0859047726).

Il tour

“Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo”, questo il titolo della tournée, rappresenta, per dirla con l’immagine scelta per il profilo social della band, un “ritorno sgradito”. Ritorno voluto, come si legge nelle note di presentazione del tour, perché «sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono “Quando tornerete insieme?” e “Ma non vi eravate sciolti?”». In questo nuovo viaggio tra i loro più grandi successi Elio e le Storie Tese sono diretti dal regista Giorgio Gallione. Una serie di appuntamenti, tra cui anche quello anconetano, che farà fare un viaggio musicale nel vecchio repertorio (e non solo). «Una radiografia – lo definisce Gallione – folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo».

La serata

Annunciate canzoni, in programma monologhi, ci dovrebbero essere scherzi musicali e performance tra virtuose e “sciagurate”: la serata si annuncia nel pieno stile identitario del gruppo, che si caratterizza da sempre per grandi capacità musicali e talento compositivo.

Divertimento tanto, tregua poco o nulla: così si annuncia il concerto teatrale di Elio e le Storie Tese, nel quale dicono loro stessi sui social «niente è lasciato al caso». E non potrebbe essere altrimenti, diversamente il gruppo non sarebbe quello che è sempre stato. Un gruppo cioè, per dirla ancora con le parole di Gallione, che è in grado di fare «uno sberleffo ironico e autoironico, dove riso e comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla moda. Uno sguardo beffardo ed esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore». Ad Ancona arrivano dopo la data zero di Salsomaggiore Terme e altri cinque appuntamenti in tre città. La scorsa settimana tutto esaurito nelle due date del Brancaccio di Roma.