FABRIANO - Una stagione di rinascita, un’occasione per riportare a teatro una città che cerca attraverso la cultura la via della risalita. Sette spettacoli, tre residenze di riallestimento e grandi nomi per la stagione 2022/2023 del teatro “Gentile” di Fabriano.

«Siamo molti felici perché abbiamo concepito con la nuova amministrazione comunale di Fabriano una stagione di rinascita. Quest’anno – ha commentato Gilberto Santini di Amat - torniamo ad ospitare le grandi compagnie, perché questo teatro se lo può permettere dopo le restrizioni covid. Torneremo a vedere il teatro nella sua vitalità. Abbiamo puntato sulle residenze, ed è un percorso importante perché alle compagnie a cui proponiamo questa opportunità fabrianese troviamo sempre risposte entusiastiche». Una stagione che unirà commedia, musical, e una sorprendete (ma non troppo) incursione nel giallo di Agatha Christie.

Su il sipario a novembre

Il primo dei sette spettacoli in cartellone il primo novembre, con le “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek. Sul palco un cast stellare impreziosito dalla presenza di Francesco Pannofino (pronto tra le altre cose anche al ritorno della serie “Boris” sulla piattaforma Disney+), Simona Marchini e Iaia Forte. Qualche settimana di attesa e il 17 novembre andrà in scena il musical “Rapunzel” con Lorella Cuccarini. Il 16 dicembre ritornerà in città dopo l’esperienza delle riprese della fiction Rai “Che Dio ci aiuti” Elena Sofia Ricci. L’attrice porterà in scena con Gabriele Anagni “La dolce ala della giovinezza”, uno dei grandi classici di Tennessee Williams. Anche in questo caso una residenza di riallestimento. Terza ed ultima residenza di riallestimento per “Testimone d’accusa”, prima del debutto previsto il 15 gennaio. Nato come racconto nel 1925 e in seguito trasformato in commedia teatrale a tutti gli effetti, è fra i capolavori di Agatha Christie. La pièce giunge in scena con l’interpretazione di Vanessa Gravina e Giulio Corso, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara.

Enzo Jannacci con Elio

Il 26 febbraio grande appuntamento con la musica di Enzo Jannacci portata in scena da Elio con lo spettacolo “Ci vuole orecchio”. Un viaggio anche recitato tra le note e la vita di Jannacci in bilico tra allegria e tristezza, tragedia e farsa. L’11 marzo “Non è vero ma ci credo”, una delle commedie più divertenti di Peppino De Filippo, interpretata da Enzo Decaro. Ultimo appuntamento il 19 aprile con “Fiori d’acciaio” con un cast al femminile che vedrà protagoniste Tosca D’Aquino, Rocio Munoz Morales e Martina Difonte. Dal 20 ottobre scatta la campagna abbonamenti. Fino al 22 ottobre spazio ai rinnovi con la conferma del posto, il 23 e 24 ottobre spazio ai rinnovi con l’eventualitò del cambio posto. Dal 26 al 29 ottobre ci sarà la possibilità di sottoscrivere i nuovi abbonamenti. In tutti i casi ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro Gentile dalle ore 16 alle ore 20. Per quanto riguarda i biglietti, dal 30 ottobre saranno messi in vendita quelli per lo spettacolo “Mine vaganti” mentre dal 2 novembre la vendita dei biglietti riguarderà tutti gli spettacoli. La biglietteria del Gentile sarà aperta nei due giorni precedenti lo spettacolo (16-19), il giorno dello spettacolo serale dalle ore 19 mentre il giorno dello spettacolo pomeridiano dalle ore 16. Tagliandi in vendita anche sul sito vivaticket.com. Info: biglietteria Teatro Gentile 0732/3644; 0732/709223 o 0732/709319 (assessorato alla Cultura), 071 2072439 (Amat), www.comune.fabriano.an.it, www.amatmarche.net.