ASCOLI - Si profila una stagione di grandi eventi. Dopo le anticipazioni legate al “Summer Festival”, che vedrà la sua seconda edizione all’Arena Squarcia con artisti quali Ernia e Bresh, dall’11 al 13 agosto, ecco che nelle ultime ore l’Arengo sta svelando gli altri grandi appuntamenti della bella stagione.

Un’estate che vedrà il nuovo anno dell’Ascoli piceno festival, manifestazione diretta dal maestro Roberto Prosseda, che tornerà con un cartellone denso di concerti in tutto il territorio grazie alla presenza di professionisti internazionali. La rassegna di quest’anno sarà inaugurata da un evento molto importante per gli appassionati della musica “colta”, dedicato a Sergej Vasil’evič Rachmaninov, il compositore, pianista e direttore d’orchestra russo considerato uno dei migliori di sempre. La serata inaugurale è stata fissata il 23 aprile e vedrà nello scenario dell’auditorium Neroni l’esibizione del baritono Gurgen Baveyan e della pianista Maya Oganyan.



Attesissima la sezione ascolana de “La Milanesiana 2023”, che a fine giugno toccherà il capoluogo piceno grazie al rapporto di stima e amicizia che intercorre da tempo tra la creatrice della kermesse culturale Elisabetta Sgarbi e il notaio Francesca Filauri. Nel programma spicca un’esposizione d’arte curata da Vittorio Sgarbi: “Dyalma Stultus”, personale del pittore novecentesco Dyalma Stultus, che si terrà dal 29 giugno al 30 ottobre in Pinacoteca.



Per il teatro, il 27 giugno al Ventidio Basso si esibirà il duo formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il 28 giugno, protagonista del massimo cittadino sarà Elio con “Ci vuole orecchio”, show in cui il leader delle “Storie Tese” canterà e reciterà Enzo Jannacci. Il 30 giugno, sempre in teatro, a 20 anni dalla pubblicazione di “La misteriosa fiamma della regina Loana” di Umberto Eco, andrà in scena lo spettacolo omonimo con Ninni Bruschetta e Viola Graziosi, per la regia di Giuseppe Dipasquale, anticipato dal prologo dedicato a Eco di Pietrangelo Buttafuoco e Mario Andreose. A metà settembre, tornerà “Symphony of Caos”, tra elettronica, orchestra, danza ed effetti scenici. L’appuntamento vedrà ancora come protagonista il dee jay e producer Asco, al secolo Alessandro Xiueref, che ad un anno dalla prima edizione tornerà con il suo ambizioso progetto, in cui si celebra la musica a 360 gradi, con l’ausilio di strumentisti, cantanti, danzatori, unendo musica classica e musica elettronica. «Sarà una stagione lunga, che inizierà il 22 aprile con Fritto Misto e terminerà alle soglie dell’autunno» spiega l’assessore Monia Vallesi, felice di poter vedere nuovamente Asco alle prese con un grande spettacolo, dopo le tremila presenze in piazza del Popolo il 10 settembre. «Stiamo lavorando ad un cartellone ricco e variegato» aggiunge la Vallesi, convinta che nessuno rimarrà scontento.