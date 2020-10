Sei piante di marijuana e due etti nascosti nella camera dei genitori: denunciati insieme al figlio

CUPRAMONTANA - Sei piante di marijuana in un giardino in prossimità della propria abitazione; in un cassetto, in casa, trovati 200 grammi di marijuana. Figlio e genitori sono stati denunciati per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Operazione anti-droga degli agenti dei Commissariati di Osimo e Fabriano, che in stretto contatto operativo hanno proceduto, questa mattina, a una perquisizione domiciliare in un’abitazione di Cupramontana

LEGGI ANCHE:

Patenti internazionali false, scoperta ad Ancona una importante base operativa

Coronavirus, salgono ancora i nuovi positivi nelle Marche: sono 28, nessuna provincia a zero/ I numeri del contagio

La vicenda nasce da un’indagine avviata, recentemente, ad Osimo che ha permesso di individuare una probabile piantagione di marijuana in Vallesina. Da lì è scattata la segnalazione alla polizia di Fabriano. La perquisizione che ha visto il rinvenimento di 6 piante di marijuana di grandi dimensioni con elevato tasso di principio attivo. La perquisizione, inoltre, ha permesso di rinvenire 200 grammi di marijuana nascosta in un cassetto nella stanza dei genitori, un bilancino e diversi semi per le successive “seminature”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA