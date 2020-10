Coronavirus, salgono ancora i nuovi positivi nelle Marche: sono 28, nessuna provincia a zero/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, salgono ancora i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 1 ottobre, nelle Marche. Sono infatti 28 (ieri erano 23) ed ancora una volta la maggior parte (15) sono legati a contatti familiari.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2137 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 1091 nel percorso guariti. I positivi sono 28 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 15 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Albania e Perù) e 2 casi in fase di verifica.