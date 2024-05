ANCONA - Inizia il tour dei leader nazionali dei partiti, in vista della tornata elettorale per le Europee e Amministrativa dell’8 e 9 giugno. Già oggi, in coincidenza con la prima giornata di presentazione ufficiale delle candidature per le Comunali, arriva nelle Marche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. È attesa a Osimo verso le 13, per un pranzo al Caffè del Corso, con la candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio, a cui seguirà un incontro sulla sanità a porte chiuse. Alle 17 sarà a Urbino (a sostegno di Federico Scaramucci) e alle 19 in piazzale Collenuccio a Pesaro, dove il centrosinistra corre con Andrea Biancani. La segretaria dei democrat arriva nelle Marche per sostenere i candidati a sindaco e incontrerà anche i candidati del Pd alle Europee.

Il tamtam della vigilia esclude che la Schlein possa in qualche modo occuparsi, in questo tour delle Marche, della questione che ormai da tempo agita il campo dei democrat, con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi che da fine marzo ha chiesto le dimissioni del capogruppo Pd in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi. Questione che al momento, proprio per non turbare la campagna elettorale, sembra congelata ma non chiusa.

Il bilancio

Lunedì prossimo il Partito Democratico delle Marche farà un bilancio pubblico su un anno di segreteria e affrontare le prospettive per il 2025, quando si voterà per le Regionali. Nessun accenno, nella convocazione alla stampa presso la sede anconetana di Piazza Stamira, all’affaire Mangialardi. «Faremo il punto sul primo anno di mandato della segretaria Bomprezzi, rendicontando le attività svolte e tracciando le prospettive future. In particolare, ci concentreremo sulle sfide e le opportunità che ci attendono nel prossimo anno e mezzo, con le elezioni europee, amministrative e regionali in programma». Non solo Schlein. Domani sarà il segretario nazionale Nicola Fratoianni ad aprire la campagna elettorale di Sinistra Italiana Marche, toccando quattro province. Il tour elettorale partirà dal Ancona alle 10.30, con una conferenza stampa presso il Bar Muda, all’interno della Galleria Dorica, alla quale saranno presenti anche Agnese Santarelli, candidata marchigiana per la Circoscrizione Italia centrale, Giuseppe Buondonno, della Segreteria nazionale di SI, e Gioia Santarelli, segretaria regionale del partito. Fratoianni sarà poi a Pesaro dove, alle 13 presso la sala del Consiglio comunale, incontrerà il candidato sindaco Andrea Biancani. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana farà in seguito tappa a Macerata dove, alle 17 in piazza Mazzini, terrà un comizio insieme ad Agnese Santarelli. Il tour marchigiano si chiuderà a San Benedetto del Tronto con un comizio alle 19 in viale Moretti (isola pedonale).