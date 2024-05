Michela Glorio, candidata sindaco di Pd, M5S e 6 liste civiche a Osimo: è stata scelta da consultazioni interne al centrosinistra, preferita a Paola Andreoni e Fabio Marchetti, secondo lei perché?

«Forse perché sono una candidatura più giovane e rappresentavo una novità».

È riuscita nell’impresa, fallita in altri Comuni, di creare il campo largo, come avete fatto a unire tutto il centrosinistra?

«Abbiamo condiviso temi cari a tutti, partendo da ambiente e sociale».

All’appello manca solo Azione, che con Giancarlo Mengoni e Giorgio Brandoni hanno preferito appoggiare Sandro Antonelli, ma non solo, anche il consigliere di maggioranza uscente, Michele Feliciani, sostenuto dalle sue colleghe di giunta Annalisa Pagliarecci e Federica Gatto, ha fatto la stessa scelta, che ne pensa?

«Azione mi aveva contattato a febbraio, aveva cambiato idea per direttive nazionali. Le due assessore sono nella giunta Pugnaloni e non si sono candidate per Antonelli, una di loro mi aveva detto che non sarebbe scesa in campo con noi solo per motivi di lavoro non per divergenze con me o in giunta».

La vicesindaca Paola Andreoni era data anche lei fuori a gennaio, come è riuscita a trovare poi un accordo e farla rimanere nella coalizione?

«Paola è persona di valore, sono contenta che faccia parte della squadra, dopo un momento di indecisione iniziale si è riavvicinata».

Alcuni dicono che lei sta a Pugnaloni come Simoncini stava a Latini. Sente una presenza ingombrante?

«No, il patto con Simone prevede che lui non avrà ruoli in giunta, sta dando una mano importante ma resterà semmai in consiglio».

Più volte ha detto che gli osimani devono votarla perché sarebbe la prima sindaco donna, non è riduttivo leggendo il suo curriculum lavorativo e in amministrazione?

«La sensibilità femminile aggiunge uno sguardo diverso su tanti temi in una città da sempre governata da uomini, lo sguardo verso le mamme, i bambini, la conciliazione dei tempi casa lavoro, ma devono votarmi anche perché sono più giovane politicamente degli altri due candidati, ho competenze nell’europrogettazione, ho dimostrato serietà in questi 10 anni di lavoro che voglio portare a termine».

Perché invece non dovrebbero votare Francesco Pirani?

«Evidenzia sempre di essere imprenditore, ha approccio troppo economico e poco inclusivo e rivolto al sociale»

E perché non Sandro Antonelli?

«Perché è in politica dal 1994 e ha contribuito a creare la Osimo delle Liste civiche bocciata nel 2014 e 2019, ha un progetto diverso rispetto al nostro».

Un pregio e difetto di Michela Glorio?

«Pregio la dedizione al lavoro, difetto essere a volte troppo schietta e in politica può essere antipatico».

Oltre 500 candidati al consiglio comunale: segno di partecipazione democratica o troppe liste civetta dispersive?

«Entrambe. Ci sarà dispersione ma va presa positivamente la voglia di impegnarsi».

Di questi 10 anni di giunta Pugnaloni quale è stata la soddisfazione più grande?

«Le politiche turistiche e ambientali che ho messo in campo, la città è cresciuta».

E la delusione o il rammarico maggiore?

«La Ciclovia del Musone, un progetto di rete per l’intera vallata, ci ho lavorato per anni e quando stavamo per appaltarla la Regione ci ha tolto i finanziamenti dicendo che eravamo lunghi con i tempi, causa degli espropri nel territorio di Loreto. Per i suoi progetti la Regione chiede spesso deroghe, per i nostri no».

Lei è assessora uscente all’ambiente, in questi giorni divampa la polemica sulle nuove antenne, si sente chiamata in causa?

«Si, ho voluto mettere mano al Piano antenne del 2021, dicono che ne arrivano 40 ma non è vero, non c’è alcuna informativa dei gestori telefonici. Abbiamo fatto un gran lavoro di pianificazione per individuare zone idonee per evitare ubicazioni private incontrollate sulle quali il Comune non avrebbe potere. Abbiamo fatto monitoraggi e li rifaremo».

Cosa farebbe per prima cosa da sindaco?

«Un concorso per assumere 10 persone in Comune e mettere mano alle lottizzazioni incompiute».

In caso di ballottaggio sarebbe aperta al dialogo con qualcuno dei suoi avversari?

«È una scelta da prendere in coalizione ma sarei più propensa a parlare con i cittadini che con le forze politiche che vengono da mondi diversi come quello delle Liste civiche».

Come è questa campagna elettorale?

«Finora ho visto colleghi corretti e pacati, ho rispetto e stima per entrambi, purtroppo altri usano i soliti mezzi per strumentalizzare».

Nel caso, sindaca o sindaco Glorio?

«E’ uguale, la terminologia è importante ma lo è di più la sostanza delle cose».