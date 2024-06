POTENZA PICENA - «Il punto centrale del mio programma è restituire dignità alla cittadinanza rendendola informata, partecipe e protagonista delle scelte amministrative che incidono sulla vita delle persone e sul futuro della comunità». Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra, illustra nel dettaglio gli obiettivi. Ma quali sono le altre priorità?

«Una profonda riorganizzazione dei servizi all’insegna dell’efficienza e della vicinanza al cittadino. E poi, ancora, una svolta nelle manutenzioni e nella cura del territorio che garantisca decoro e fruibilità a spazi pubblici e aree verdi e funzionalità e sicurezza alle strade».

La prima delibera se venisse eletto?

«Avrà come titolo “Comune porte aperte” e stabilirà che gli uffici comunali saranno riaperti e anche gli amministratori saranno a disposizione dei cittadini il sabato mattina. La seconda sarà l’ incarico per l’abbattimento del rudere del casello ferroviario sul belvedere di Porto Potenza, un autentico simbolo dell’immobilismo e dell’inadeguatezza delle giunte Acquaroli-Tartabini e Tartabini-Casciotti che hanno guidato per 10 anni il Comune».

A proposito di giunta, ha già un’idea su chi la affiancherà?

«Nella composizione della giunta non sarà usato il bilancino del farmacista ma conteranno piuttosto disponibilità all’impegno, competenza, spirito di sacrificio, rigore e serietà oltre che propensione ad un lavoro di squadra».

Si spieghi meglio.

«Inaugureremo una nuova stagione priva di imbarazzanti conflitti di interesse e di condizionamenti legati ad appartenenze politiche. Gli amministratori saranno tenuti ad una presenza assidua e a un intenso lavoro. Credo che avrò solo molto imbarazzo nella scelta perché i candidati delle liste che sostengono la mia candidatura sono tutte persone di qualità che hanno testimoniato nella loro esperienza personale, professionale o di volontariato civile o politico, altruismo, dedizione e attenzione alle persone e al bene comune piuttosto che alle proprie ambizioni personali o di carriera».

Potenza Picena, città del governatore Acquaroli, è l’Ohio delle Marche per il centrodestra. Questo le renderà la sfida più difficile secondo lei?

«La sfida amministrativa aperta a Potenza Picena è oggettivamente molto difficile perché la destra governa Regione, Provincia e Comune e perché il presidente della Regione è un nostro concittadino. Però credo che nella scelta degli amministratori locali il cittadino guardi giustamente molto più ai candidati, alla loro credibilità, affidabilità ed esperienza più che all’appartenenza politica o alle ideologie. Comunque nessun timore reverenziale nei confronti di Acquaroli che ha mosso i suoi primi passi, dal punto di vista politico e istituzionale, nel consiglio comunale dove era all’opposizione quando io ero sindaco».

Dopo l’esperienza da deputato cosa la spinge a mettersi di nuovo in gioco nella sua città?

«La politica, che ho praticato per tanti anni con grande passione, non è diventata mai per me un mestiere, ma è stato sempre un servizio che ho svolto a volte con ruoli importanti ma per la maggior parte del tempo da semplice militante con la convinzione che con o senza incarichi si possa contribuire al progresso di una comunità. Ho imparato in questi anni che non è sufficiente richiamarsi ad ideali che possono risultare astratti se non sono incarnati nel vissuto della gente. Animato da questa passione civile e insieme a tante persone disinteressate, altruiste, mosse da spirito di servizio e di sacrificio mi sono messo a disposizione per garantire una prospettiva di crescita economica, sociale e civile del nostro Comune».

Piani per il rilancio dell’economia locale?

«Il nostro capoluogo ha visto nel passato fiorire numerose e importanti attività imprenditoriali. Naturalmente non si può tornare indietro e alimentare inutili nostalgie. Però non si può neanche restare inerti di fronte al declino e all’abbandono. Occorre rimboccarsi le maniche e promuovere progetti coraggiosi e lungimiranti che possano far tornare a vivere e a produrre ricchezza luoghi come ex Bontempi ed ex Rogin che appartengono alla nostra storia e che dovranno concorrere a costruire il nostro futuro».