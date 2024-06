Dottoressa Maria Paola Celani, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri delle Marche (Fimp), quali sono le criticità che dovete affrontare?

«Il primo problema, il più drammatico, è il calo delle nascite. Anche se sta risolvendo la carenza dei pediatri sul territorio perché diminuisce il numero dei bambini, diminuisce il numero di medici necessari sul territorio».

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Pure i pediatri sono al lumicino, quasi la metà verso la pensione: nelle Marche entro il 2026 usciranno in 57 e il turn over arranca

Ma nell’entroterra, mancano pediatri…

«Solo nei Comuni dove non si raggiunge il numero adeguato di bimbi e non hanno un pediatra in sede. Ma si risolve mettendo insieme più Comuni con, in corollario, una gestione economicamente complicata dei vari ambulatori che si potrebbe superare premiando il pediatra e aiutandolo con la sede. Ma questa è una decisione politica come quella di potenziare l’organizzazione strutturale del nostro lavoro».

Può spiegare?

«La Regione dovrebbe autorizzarci a gestire delle competenze che oggi sono delle farmacie o dei laboratori analisi. Come poter fare direttamente il tampone per lo streptococco. Il che ci permetterebbe confermare subito la nostra diagnosi e dare immediatamente una terapia. Invece di costringere le famiglie ad andare altrove. Rientra in una serie di progetti che stiamo per presentare alla Regione Marche per ottimizzare le cure sul territorio in particolare per i malati cronici. Proposte che adeguano la nostra professione al trend negativo delle nascite».

Un trend all’origine della vostra richiesta di poter passare il testimone ai medici di base all’età di 18 anni?

«No. Si tratta di ricordare che il pediatra è formato per prendersi cura del bambino durante tutto il suo sviluppo e questo include l’adolescenza, dove i cambiamenti, fisici e psicologici, sono enormi. Si tratta inoltre di un sostegno alle famiglie in una società complicata dove gli adolescenti affrontano tanti momenti critici. Purtroppo, vediamo che ci sono azioni, relazioni troppo precoci che necessitano il nostro intervento. Inoltre, fa parte della prevenzione ed è fondamentale per il loro futuro da adulti».

Ci sono delle conseguenze per i più piccoli dell’iperprotezione che hanno avuto durante il lockdown?

«Abbiamo avuto un’esplosione di diverse patologie. In primo luogo, il virus respiratorio sinciziale che ha intensificato i problemi sul territorio e di conseguenza negli ospedali. Mentre l’influenza ha avuto un andamento diversificato a secondo della copertura vaccinale. Tra l’altro, c’è stata una impennata della quinta malattia, che ha toccato i genitori che si sono ammalati anche loro e sono stati avvertiti proprio da noi pediatri».