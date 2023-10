Mirka Simonetti nuovo assessore della giunta Aloisi: «Sulla proposta immediata convergenza»

CORINALDO La giunta Aloisi torna a cinque componenti in tempi serrati. Mirka Simonetti entra a far parte dell’Amministrazione Comunale di Corinaldo quale assessore esterno con deleghe in Politiche Sociali, Politiche dell’Infanzia e Giovanili, Rapporti con la Scuola e Pari Opportunità. Dunque , dopo un fine settimana di riflessione, a poche ore dalle dimissioni dell’architetto Barbara Rotatori, l’esecutivo della cittadina gorettiana torna al numero iniziale.

«Idea approvata e sostenuta»

«L’idea di conferire l’incarico a Mirka Simonetti – afferma Gianni Aloisi – sin da subito è stata approvata e sostenuta dai colleghi di giunta e dal gruppo consiliare di maggioranza consentendo in tempi brevi la ricomposizione dell’organo collegiale, ciò a conferma che non vi erano difficoltà politiche. Proseguiamo con il nostro lavoro con la stessa convinzione e certezza che abbiamo avuto sin dal giorno del nostro insediamento portando avanti i tanti progetti per Corinaldo creati assieme al gruppo di Guardare Oltre, che intendo ringraziare per la collaborazione». Mirka Simonetti, corinaldese, è sposata e mamma di due figli di 20 e 17 anni. È infermiera professionale dal 1993 e dal 2000 coordinatrice infermieristica.

L’assessore Simonetti negli anni ha preso parte alla vita della comunità all’interno di alcune associazioni locali e per motivi professionali collabora costantemente con enti territoriali sociali. Nel febbraio 2023 il sindaco Gianni Aloisi l’ha nominata nel gruppo di lavoro dei servizi alla persona portando il suo contributo ed esperienza lavorativa. «Ringrazio il Sindaco della fiducia conferitami – dichiara Mirka Simonetti -nominandomi assessore. Sono conscia dell’onore e dell’onere che comporta tale incarico e sono contenta di entrare a far parte della squadra che ha il compito di portare avanti il programma elettorale rispettando il mandato lavorando insieme per il bene dei cittadini».

Nuovo ingresso, nuovo assetto di giunta. Il sindaco Gianni Aloisi si occupa dei rapporti esterni con Enti e Istituzioni, Risorse Umane, Politiche Agricole, Politiche Ambientali ed Energetiche, Viabilità. Luca Olivieri, resta vice sindaco ed oltre a mantenere le deleghe ai Lavori Pubblici e Sport assume Urbanistica e Qualità Urbana. Sara Bettini è confermata al Bilancio e Finanza, Attività Produttive ed assume l’Innovazione Tecnologica. Francesco Spallacci mantiene Politiche Turistiche, Cultura e Rapporti con le Associazioni.