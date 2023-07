Centro sportivo Us Ancona, il consiglio comunale approva la variante al Prg: un altro step completato

ANCONA Il consiglio comunale, riunito oggi (26 luglio) a Palazzo del Popolo, ha votato all'unanimità approvando la variante al Prg per la valorizzazione dell'area di proprietà comunale da destinare al centro sportivo per l'Us Ancona. Il tutto nell’ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025. Tradotto, un altro step completato verso la realizzazione dell'Ancona Sports Center che sorgerà nelle adiacenze dello stadio Del Conero per volere della società del patron Tony Tiong che aveva lavorato in sinergia già con la vecchia amministrazione comunale e nello specifico con l'ex assessore allo sport Andrea Guidotti. In precedenza, il 20 luglio, era stata la Giunta ad approvarla su proposta dell'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio.

LEGGI ANCHE: Ancona Sports Center, aggiudicato il bando per il nuovo centro vicino al Del Conero

I prossimi step

Adesso si attendono le osservazioni da parte degli enti interessati e poi tutti gli altri passaggi burocratici (come l'approvazione definitiva) che precederanno l'inizio dei lavori.

L'incaricato a seguire l'operazione Mauro Canil, presidente onorario dell'Ancona e socio di minoranza, aveva auspicato la posa della prima pietra per il 2024 e fino ad ora tutto procede secondo tabella di marcia. «Con questo atto, adottato a poche settimane dall’insediamento, stiamo rispettando – ha giorni fa l’assessore agli impianti sportivi e ai rapporti con l'Us Ancona Daniele Berardinelli – l’impegno che avevamo assunto con l’U.S. Ancona di andare spediti con la gestione dell’iter necessario per supportare il percorso del club».