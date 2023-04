ANCONA Il centro sportivo vicino allo stadio Del Conero è realtà. Il cammino verso l’aggiudicazione da parte dell’Us Ancona del terreno in questione si è concluso positivamente ieri mattina con l’apertura delle buste, contenenti le offerte, in seduta pubblica a Palazzo Anziani. Presenti alla gara, come preventivato, solo il club dorico (il valore complessivo riportato nel bando era di 1.214.000 euro, ndr) rappresentato dall’amministratore delegato Roberta Nocelli.



Ancona Sports Center Srl



La società Ancona Sports Center Srl - che probabilmente sarà anche il nome del centro - si è garantita i terreni in questione dell’area antistante lo stadio Del Conero dopo settimane intense di lavoro. Tecnicamente la società è stata costituita dal socio unico The Dream Srl, partecipata dal presidente dell’Ancona Tony Tiong. Quest’ultimo, da aprile 2022, è titolare del 95% delle quote biancorosse con il restante 5% in capo al socio di minoranza Mauro Canil. Nel Cda di Ancona Sports Center Srl figurano invece Roberta Nocelli e il commercialista del club Piergiorgio Ripa.



L’area interessata



Il lotto unico di terreno per il quale il Comune aveva indetto una procedura di asta pubblica, pari a 74.016 mq (all’incirca sette ettari e mezzo), confina a nord con il parcheggio dello stadio Del Conero, a est con la Strada Provinciale Cameranense, a ovest con la linea ferroviaria Ancona-Foggia e a sud con Via Filonzi. La mappa catastale, posta in allegato dagli uffici comunali nel bando, faceva riferimento ad un’area evidenziata in rosso (49.569 mq) e una in giallo (24.447 mq) quest’ultima da sottoporre a variante urbanistica. Gli step per i lavori, che inizieranno al termine dell’iter burocratico, prevedono tre fasi. Nella prima verranno realizzati due campi da gioco ed un edificio, nella seconda altri due campi e nella terza tutte le opere destinate ai servizi e alla foresteria. Per vedere la prima ruspa bisognerà quindi attendere sicuramente i mesi estivi. Il termine delle operazioni è previsto, complessivamente, tra i tre e i cinque anni ma non è affatto escluso che i tempi possano ridursi.



«Una giornata storica»



«Siamo una società che preferisce fare le cose e poi raccontarle – ha spiegato entusiasta Roberta Nocelli -. Non abbiamo promesso la luna ma fissato obiettivi chiari e coerenti. Oggi è una giornata storica per tutti, in primis per Tony Tiong che sta investendo sul futuro di tutti noi, offrendo una possibilità di rinascita duratura a questi gloriosi colori. Sono felice di esserci, quel motto che mi sta tanto a cuore Noi&Voi stringe e serra i ranghi ogni giorno di più». E poi un dettaglio importante nell’ottica della presentazione del progetto che tutta la città attende: «Prima dobbiamo lavorare al progetto esecutivo poi, una volta ottenuto l’ok da tutte le parti in causa, l’idea è quella di presentarlo alla città con molta trasparenza». Nota di colore anche Vincenzo Guerini, mister per sempre biancorosso, sui social, si è complimentato per il traguardo.



«Orgoglio per i giovani»



Raggiante l’assessore allo Sport del Comune dorico Andrea Guidotti: «Sono estremamente orgoglioso per i nostri giovani. Il centro sportivo è la base per crescere in un ambiente sano per sviluppare tutti i valori legati allo sport. Per la presentazione deciderà Roberta Nocelli e sono sicuro che sarà una scelta azzeccata. Da parte mia e dell’amministrazione siamo a disposizione per mettere a disposizione qualsiasi luogo possa essere utile».