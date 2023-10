ANCONA Centro Sportivo ci siamo. E’ questa la settimana dell’approvazione in Giunta della delibera successiva alle osservazioni degli Enti interessati ed in particolare della Provincia, ultimo step che prelude al traguardo finale dell’ approvazione definitiva in Consiglio Comunale. L’ atto conclusivo dell’intero iter procedurale.

Iter alla stretta finale

Angelo Eliantonio, delegato dal sindaco ai rapporti con l’Us Ancona, spiega in dettaglio quello che sta per accadere: «Abbiamo previsto per venerdì prossimo 6 ottobre il passaggio in Giunta comunale del progetto per l’approvazione e il recepimento delle osservazioni pervenute dagli enti interessati. Questo appuntamento al massimo potrebbe slittare a martedì 10, nel caso in cui la convocazione della Giunta dovesse slittare di qualche giorno». Una volta che la Giunta avrà provveduto ad apporre il proprio assenso all’ultima versione del progetto non resterà che attendere il successivo passaggio, per l’ultima volta, in consiglio comunale. Eliantonio chiarisce i tempi: «Si passa in commissione e poi si va in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Quello è l’ultimo step dopo di che, noi come amministrazione comunale avremo concluso il nostro lavoro. La convocazione del Consiglio è prevista per la terza settimana del corrente mese di ottobre, quindi entro fine mese avremo perfezionato l’intero iter».

Tempistica mantenuta

Eliantonio ci tiene a ricordare che questi erano i tempi previsti: «Per quanto ci riguarda abbiamo mantenuto l’impegno di procedere spediti. Dopo di che le parti potranno presentarsi dal notaio per i contratti». Quindi, a meno di imprevisti al momento non ipotizzabili, l’obiettivo di vedere le ruspe una azione con l’inizio del nuovo anno potrebbe divenire realtà. Lo stesso Daniele Berardinelli, assessore che fra le altre competenze detiene quella all’impiantistica sportiva, conferma come la complicata procedura sia ormai avviata a felice conclusione. «Per il Centro Sportivo la tappa finale è l’approvazione in Consiglio comunale verso fine mese. Ci siamo». Dunque finalmente sembra che si possa guardare con fiducia all’inizio dei lavori di una struttura che Ancona sportiva e non aspetta da decenni, anzi si potrebbe dire da sempre. Un’opera fondamentale per il presente e il futuro del club dorico ma anche un volano per la crescita dell’intera città. Probabilmente il primo ad attendere la buona novella della conclusione dell’iter burocratico è proprio Tony Tiong, visto quanto il presidente biancorosso tenga alla realizzazione di quella che diventerebbe la vera casa dell’Ancona.

Altre stutture

Con l’assessore Berardinelli facciamo il punto anche sulle altre strutture sportive che sono attualmente interessate dai lavori di ristrutturazione. «Nei prossimi giorni ci verrà presentato il progetto definitivo del PalaVeneto. In una decina di giorni provvederemo alla sua approvazione in Giunta. I lavori inizieranno in tempi brevi. Il nuovo Palaveneto finito sarà consegnato a marzo del 2026, è un’opera finanziata nell’ambito del Pnrr, ha scadenze obbligate. Lo stesso dicasi per il Poligono di Tiro che sarà realizzato nei pressi dello stadio Del Conero. Invece in tempi brevi saranno realizzate le due estensioni del Palaindoor, di circa 500 metri quadrati ciascuna, la prima delle quali servirà per l’ampliamento dell’area della pedana di salto. Infine la piscina di Ponterosso: entro una decina di giorni i lavori saranno conclusi. Entro fine novembre sarà sistemata l’area circostante che è stata utilizzata da cantiere».