Ancona, Tiong scende in campo e conferma piena fiducia a Donadel: «Il mister ha tutto il mio sostegno»

ANCONA Il presidente dell'Ancona Tony Tiong rompe gli indugi e scende in campo, in prima persona, per rinnovare la piena fiducia al tecnico Marco Donadel dopo la disastrosa sconfitta di Cesena (4-0) e prima del nuovo impegno di sabato (ore 20.45) al Del Conero contro la Juventus Next Gen. Lo fa anche in riferimento all'articolo pubblicato sul Corriere Adriatico dove si è messa in luce, all'indomani del brutto ko del Manuzzi, la posizione del tecnico che resterebbe comunque legata ai risultati.

La nota

"In merito ad alcune notizie apparse sulla stampa in data odierna, il Presidente Tony Tiong e il consiglio di amministrazione confermano la piena fiducia all’allenatore Marco Donadel. «Il mister -ha dichiarato Tiong – ha tutto il mio sostegno. Abbiamo una stagione in corso, la squadra deve lavorare con serenità»".