Ancona Sports Center, le prime diapositive del nuovo centro sportivo svelate in anteprima

Nel corso della tradizionale cena di Natale riservata agli sponsor - celebrata questa sera (11 dicembre) nei locali di Filotea alla Baraccola - l'Us Ancona ha svelato in anteprima le diapositive relative all'Ancona Sports Center. Il nuovo centro sportivo biancorosso, i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2024, sorgerà nelle adiacenze dello stadio Del Conero in un'area di sette ettari e mezzo. A illustrare le operazioni l'amministratore delegato del club Roberta Nocelli, reduce dal viaggio lampo a Hong Kong per incontrarsi con il patron Tony Tiong , e l'ingegnere Alteriano Renzi. Il progetto completo sarà illustrato pubblicamente a gennaio, alla presenza proprio dello stesso Tiong.