Ancona Sports Center, le prime diapositive del nuovo centro sportivo svelate in anteprima

ANCONA Nel corso della tradizionale cena di Natale riservata agli sponsor - celebrata questa sera (11 dicembre) nei locali di Filotea Pasta Experience alla Baraccola - l'Us Ancona ha svelato in anteprima le diapositive relative all'Ancona Sports Center. Il nuovo centro sportivo biancorosso, i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2024, sorgerà nelle adiacenze dello stadio Del Conero in un'area di sette ettari e mezzo. A illustrare le operazioni l'amministratore delegato del club Roberta Nocelli, reduce dal viaggio lampo a Hong Kong per incontrarsi con il patron Tony Tiong, e l'ingegnere Alteriano Renzi. Il progetto completo sarà illustrato pubblicamente a gennaio, alla presenza proprio dello stesso Tiong.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bmzkqZsFW0c?si=eZSjEOvDLTSSi3yt" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le prime foto