Ancona, il presidente Tiong si rifà vivo: summit in videoconferenza con Silvetti sul centro sportivo. La situazione

ANCONA Un summit urgente - a sorpresa - si è tenuto oggi pomeriggio (21 marzo) tra il sindaco Daniele Silvetti e il presidente dell'Ancona Tony Tiong collegato da Hong Kong sul tema dell'Ancona Sports Center, il centro sportivo biancorosso che dovrebbe sorgere nelle adiacenze dello stadio Del Conero. Secondo quanto raccolto, sarebbe stato proprio quest'ultimo a richiedere l'incontro in videoconferenza già ieri (poi spostato a oggi per via del Consiglio comunale) al quale hanno partecipato anche l'ad Roberta Nocelli, l'avvocato del club Francesco Milanese e il commercialista Piergiorgio Ripa (fratello di Roberto, supervisore dell'area tecnica contestato dai tifosi per il suo operato).

La nota del club

A margine del summit, il club ha diramato la nota stampa riepilogativa: «Nel pomeriggio odierno, si è tenuta una webcall in presenza del Sindaco di Ancona, Avvocato Daniele Silvetti, il Sig.

Tony Tiong, la Sig.ra Roberta Nocelli, il Dott. Piergiorgio Ripa (legale rappresentante della Ancona Sports Center S.r.l.) e l’Avvocato Francesco Milanese (legale dell’U.S. Ancona S.r.l. e della Ancona Sports Center S.r.l.). In occasione dell’incontro, da parte della Ancona Sports Center S.r.l. è stata confermata la volontà di finalizzare l’acquisto dell’area oggetto di aggiudicazione nell’aprile 2023, acquisto che avverrà entro la fine del mese di giugno 2024. Nel precisare che l’acquisto non è legato ai risultati sportivi della stagione in corso dell’U.S. Ancona S.r.l. (poiché l’investimento in questione è considerato dalla proprietà un asset fondamentale del calcio anconetano), il Sig. Tiong ha richiamato l’attenzione di tutti sulla necessità che ciascuna delle componenti interessate mantenga la massima concentrazione sull’obiettivo sportivo della salvezza sul campo»