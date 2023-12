MACERATA - Prima doveva esserci la piscina comunale, su cui aveva puntato tutto il sindaco Romano Carancini, poi la pista da sci in manto sintetico, idea originaria del consigliere del Partito democratico Andrea Perticarari accolta favorevolmente sia dal sindaco Sandro Parcaroli che dalla sua maggioranza di centrodestra. Ma poi, sommersa dalle critiche, sulla pista da sci si è fatto retromarcia. Adesso che i lavori sono partiti nell’area di Fontescodella, a monte del palazzetto dello sport, sorgeranno campi di padel e pickleball, un percorso skike ed una palestra fitness. Gli operai dell’impresa Inveni di Montefano che si è aggiudicata l’appalto sono al lavoro per le operazioni di movimento terra e tra qualche giorno inizieranno a predisporre le fondazioni. Il termine dei lavori (540 giorni) per questo nuovo centro sportivo è previsto per la seconda metà del 2025. «Il cantiere si è aperto con opere di sbancamento – afferma il responsabile di cantiere Mattia Pennesi - inquadrato e recintato l’area interessata ed il prossimo step sarà la costruzione delle fondazioni su pali che daranno poi vita alla struttura. Prima di questo però sarà necessario spostare una fogna gestita dall’Apm che passa in quella zona. Successivamente l’edificazione sarà effettuata tutta assieme, essendo due corpi di fabbrica collegati da un tunnel che sarà anche l’atrio dell’edificio. La struttura quindi verrà su tutta assieme, la tipologia costruttiva a un piano è la stessa, e contemporaneamente attorno verranno realizzati questi campi da padel e da pickleball, il percorso skike che andranno a completare il progetto che interessa Fontescodella».

Nuova strada che collega la serra alle nuove costruzioni

In questa prima fase saranno portati anche i sottoservizi in questa area, luce, acqua, gas, linee telefoniche: ci sarà anche una strada che collegherà la serra comunale con queste nuove costruzioni che andremo a realizzare». Dopo il campo di rugby a Villa Potenza e in attesa nella prossima primavera dei lavori allo stadio Helvia Recina ecco che gli escavatori sono entrati in azione a Fontescodella. I fondi Pnrr, circa due milioni di euro, saranno dunque destinati a un centro fitness (ci sarà un bando per la gestione) con palestra, bar, ristorante, campo da padel e da pickleball, mentre l’ex pista da sci è stata trasformata in un sentiero per skike. Il padel è lo sport che in questi ultimi anni ha fatto grande concorrenza al più classico tennis, con un’esplosione di nuovi impianti in tante città marchigiane mentre il pickleball è una via di mezzo tra tennis e padel ed è divenuto popolare negli Stati Uniti prima di sbarcare in Italia: si gioca con pallina e due racchette all'interno del campo da badminton. È possibile farlo in coppia o da soli così come al chiuso e all'aperto. Si batte l'avversario quando si raggiunge il massimo dei punti che può essere di 11, 15 o 21 punti. Infine lo skike è una combinazione di skate e bici perché si pratica con un dispositivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che va fissato alla scarpa e non richiede alcun tipo di scarponi speciali.

Il piano

Nel dettaglio l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio, accanto al palazzetto, che sarà adibito a spogliatoi e centro fitness, su una superficie di 900 metri quadri, divisa in due corpi di fabbrica collegati da un’area di ingresso comune. Nello spazio in cui saranno realizzati gli spogliatoi, è prevista anche una zona bar ristoro. Il centro fitness sarà composto da due ampie sale, oltre a una sala pesistica e a una zona cardio. Accanto prenderà forma anche un campo da padel, lungo 20 metri e largo dieci circondato dalla classica struttura metallica a vetri. La palestra sarà a disposizione pure per le squadre di volley che si allenano al palas. Questo progetto rientra tra quelli previsti all’interno del Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), sette interventi per un valore complessivo di 15 milioni. Oltre agli impianti sportivi vi figurano il museo di Torregiana con il recupero della ex chiesetta, il recupero dell’area di sosta di Fontescodella, il restauro della fonte di Santa Maria Maddalena, la realizzazione di alloggi di edilizia popolare nell’area ex Cus, i percorsi pedonali di collegamento, la serra per le colture autoctone, un piccolo importo per ripulire l’ingresso di una grotta con arco gotico che parte da dietro l’Ecobar.