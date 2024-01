Ancona, Tiong torna e mette ordine: «Sogno la Serie B e il centro sportivo. Ma ora salviamoci e stiamo uniti»

ANCONA Mancava da diversi mesi. E' tornato nel momento più delicato della stagione, con la squadra in zona playout e tanti tasselli da riordinare, per far sentire la sua voce e restituire calma a un intero ambiente. Il presidente dell'Ancona Tony Tiong, dopo aver presenziato ieri a Pineto e aver assistito all'1-2 dei dorici che li ha rilanciati in classifica, ha tenuto una conferenza stampa nella sede di via Schiavoni accanto all'ad Roberta Nocelli e al consigliere di amministrazione Tonino Postacchini

I principali estratti

«Sono un tipo ambizioso.

E' normale che, tra gli obiettivi, a medio lungo termine metto la Serie B e immagino la Serie A, il centro sportivo che avrà tre fasi e il divertimento per tutti i tifosi. Veniamo da un momento negativo dove ognuno di noi ha le sue colpe ma, per il momento, non apporterò modifiche all'attuale management. Roberto Ripa? Ora mi interessa che siamo tutti uniti per superare questa fase (ieri, il supervisore dell'area tecnica Roberto Ripa è stato contestato con uno striscione dai sostenitori biancorossi presenti in Abruzzo per essere scomparso dai radar da tempo immemore, ndr)». Prima della partita contro il Pineto, il patron malese ha voluto incontrare i giocatori: «Erano tesi, ho parlato con loro da solo. La partita era importantissima e la squadra ha saputo mettere più del cento per cento. Voglio vincere per la maglia, i tifosi che sono meravigliosi e tutta la città. Mercato? Ne abbiamo parlato. Il ds Micciola ha chiesto un centrocampista e un attaccante forte. In avanti Alex Rolfini (oggi al Vicenza, ndr) è il nostro obiettivo numero uno».

