Ancona, il presidente Tiong arriva in città e suona la carica: «Ora salviamoci, poi sogneremo tutti insieme»

ANCONA E' atterrato per «mettere ordine». Convocando una conferenza​ stampa di cui si sentiva la necessità a tutte le latitudini in casa Ancona . Dietro il tavolo, nella sala riunioni della sede di via Schiavoni, il presidente biancorosso Tony Tiong accompagnato dall'amministratore delegato Roberta Nocelli e da Antonio Postacchini (traduttore per l'occasione) membro del CdA. Sono stati toccati tutti i temi della più stretta attualità, spaziando dal campo al contesto generale con particolare attenzione sul discorso centro sportivo. Questa l'intervista a margine realizzata per web, radio e televisioni. Immagini di Ferdinando Vicini