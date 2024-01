Un contatto in videoconferenza e un appuntamento già fissato per la seconda metà di febbraio. Tony Tiong e Daniele Silvetti si sono incrociati sia pure non di persona lunedì scorso. Una chiamata in video call, un modo comunque per tenere aperta la comunicazione istituzionale fra il sindaco e il presidente. Un’imprevista esigenza di carattere personale ha costretto Tiong a cambiare programma e a partire in anticipo per l’Oriente. Una variazione che ha procrastinato l’incontro di persona con il sindaco dorico Daniele Silvetti alla seconda metà del mese prossimo. Con quest’ultimo abbiamo fatto il punto della situazione.

APPROFONDIMENTI IL PRESIDENTE Ancona, Tiong torna e mette ordine: «Sogno la Serie A e il centro sportivo. Ma ora salviamoci e stiamo uniti»



Sindaco, che impressione ha ricevuto dal suo contatto con Tony Tiong?

«Era previsto un incontro con il presidente Tiong ma purtroppo c’è stato un cambiamento di programma. Allora lunedì ci siamo sentiti in call conference. Abbiamo avuto un colloquio veloce ma molto simpatico. L’ho visto e sentito motivatissimo e determinato a proseguire il suo percorso con l’Ancona. Era molto contento di essere arrivato proprio in occasione del ritorno alla vittoria della squadra a Pineto».

Avete fissato un nuovo incontro per vedervi di persona?

«Si, ci siamo lasciati con l’impegno di sederci intorno ad un tavolo dopo la metà di febbraio. Lui tornerà ad Ancona in quel periodo e lo aspetto qui a Palazzo del Popolo. Abbiamo un appuntamento importante per concludere l’iter del Centro Sportivo ma non solo».

Quali sono gli altri argomenti che tratterete?

«Aspetto Tiong con molto interesse perché mi illustrerà i suoi progetti sia per quanto riguarda il futuro della squadra che per le altre attività relative allo sviluppo della società biancorossa. Faremo un discorso ad ampio raggio, mi aspetto di conoscere i programmi dell’Ancona anche perché mi sono speso parecchio con alcuni sponsor e in particolare con Estra».

Sinora vi siete visti di persona solo una volta, è tempo di tornare ad incontrarvi.

«Sicuramente, ma sono certo che questo accadrà a breve. Peraltro Tiong è stato molto premuroso nei miei confronti. Dopo il nostro contatto mi ha inviato un messaggio personale per whatsapp molto carino e gentile per ringraziarmi della disponibilità».

Tornando al Centro Sportivo, quando pensa che possiate andare dal notaio per l’atto di vendita dei terreni all’Ancona?

«Come amministrazione comunale abbiamo concluso tutta la procedura per quanto di nostra competenza a novembre scorso. Sono state perfezionate anche le variazioni catastali che erano necessarie. A questo punto attendiamo soltanto le mosse dell’Ancona».

Quindi non ci sono ostacoli di sorta per la cessione dei terreni?

«Assolutamente no. Il Centro Sportivo è una struttura fondamentale per la crescita dell’Ancona e non solo. Sono certo che tutto andrà per il meglio e che a febbraio quando ci incontreremo con mister Tiong chiuderemo anche il discorso relativo alla cessione dei terreni sui quali sorgerà questa importante struttura che potrebbe essere una vera svolta per il calcio dorico».

A parte il contatto con Tiong, qual’è lo stato attuale dei rapporti fra l’amministrazione comunale e l’Ancona?

«La relazione è ottima, i miei assessori hanno un’interlocuzione con la società molto diretta e collaborativa. Anche in settimana avremo un incontro con la Nocelli per capire come possiamo supportare la società in alcune pratiche che riguardano l’impiantistica».

Come vede invece il cammino che sta compiendo la squadra?

«Il rinnovamento dell’organico non ha prodotto i risultati sperati e cambiare in corsa non è mai facile, però come sempre i tifosi ma anche la città si sono stretti intorno al club. Non ci sono partite facili ma sono fiducioso. Domenica sono fuori per impegni di lavoro ma spero di rientrare in tempo per essere allo stadio ad assistere alla partita con il Cesena».