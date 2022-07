ANCONA - Altra Idea di Città schiera Francesco Rubini. L’avvocato 32enne anconetano sarà il candidato sindaco alle amministrative del 2023 per il movimento che rappresenta la sinistra radicale nel capoluogo. Ed è la seconda volta consecutiva che Rubini lancia la corsa alla carica di primo cittadino.

Ma questa volta con uno sguardo più ampio fuori dai confini di partito. «Auspico un confronto con Verdi e un pezzo del Movimento Cinque Stelle» ha affermato ieri l’avvocato durante la presentazione della candidatura all’ex Stazione marittima al porto. Un luogo simbolo scelto perché «rappresenta il fallimento di un modello gestionale della città da parte della giunta Mancinelli - ha spiegato Rubini -, qui avremmo avuto la possibilità di favorire un percorso di mobilità sostenibile».



I punti chiave



Il progetto di governo di Rubini si fonda su tre punti chiave: discontinuità, coraggio e radicalità. «Il coraggio di rompere meccanismi e schemi - precisa il candidato - e la radicalità di scelte sociali e politiche capaci di dare una nuova direzione alla città». Poi una serie di sì e no alle azioni di governo: «Sì, senza se e senza ma, all’Area Marina Protetta - annuncia Rubini - no al banchinamento delle grandi navi da crociera al Molo Clementino, e sì ad una città al fianco degli ultimi».



Le alleanze



Lo sguardo di Rubini oltrepassa i confini del proprio partito e strizza l’occhio ai soggetti politici con cui potrebbe nascere una liaison grazie ad alcuni punti di contatto. Ad esempio con i Verdi, che hanno annunciato la fuoriuscita dalla coalizione di centrosinistra per le posizioni antitetiche sull’Area Marina Protetta. «Con loro è auspicabile un confronto quanto prima» afferma l’avvocato. E poi con il Movimento Cinque Stelle con cui, negli ultimi quattro anni sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale, non sono mancati i momenti di intesa. «O per lo meno con un pezzo del M5S» tiene a precisare Rubini. E infatti il prossimo 28 luglio alle 18,30 al Parco Belvedere di Posatora, Altra Idea di Città ha convocato un’assemblea pubblica sui temi programmatici che caratterizzeranno la campagna elettorale. Più che altro un’occasione per mettere subito in chiaro i punti fermi che faranno da fondamenta per il programma e cominciare ad annusare le possibili alleanze.



L’appello



Tanto che la portavoce di Aic, Loretta Boni, ne ha approfittato per lanciare un appello «a tutte le forze politiche, ai movimenti del mondo dei diritti civili e del mondo della tutela dei lavoratori a contribuire alla costruzione di un programma attraverso proposte - ha detto la portavoce - perché siamo noi la vera alternativa in questa città al centrosinistra e al centrodestra».