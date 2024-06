ANCONA Sul finire di luglio dell’anno scorso, l’inaugurazione dopo un lungo restauro che aveva portato ad incerottare la Fontana dei Cavalli di piazza Roma. All’evento, oltre a gran parte della giunta Silvetti, c’erano anche alcuni componenti della precedente amministrazione, come l’ex assessore Stefano Foresi. La gioia per la restituzione alla cittadinanza del gioiellino realizzato nel Settecento dallo scultore Gioacchino Varlè è durata una decina di mesi.

Alla fontana, infatti, serve un secondo restyling. Colpa delle incrostazioni che si sono create all’interno della vasca e che, nell’ultimo periodo, hanno intorbidito l’acqua che sgorga dai cavalli alati. «È stata rilevata - si legge nei documenti che spiegano i motivi per cui intervenire - l’urgente necessità di intervenire sulle vasche della fontana dove si stanno formando depositi algali ed incrostazioni dovute ad un periodo in cui l’impianto di ricircolo e filtrazione dell’acqua è rimasto senza i prodotti chimici previsti allo scopo». Tale problema «non è imputabile a negligenza della ditta esecutrice del restauro e del ripristino funzionale, lavori correttamente conclusi». Per la manutenzione, il Comune ha stanziato nei giorni scorsi 8.300 euro per due differenti interventi, affidandoli ad altrettante ditte. Si tratta di somme avanzate dal quadro economico (125mila euro) che era stato predisposto complessivamente per il restauro della fontana, costato 103mila euro.

Gli interventi

Per quanto riguarda le nuove operazioni manutentive, da una parte si interverrà sulla pulizia e sul «trattamento finale delle vasche con il ripristino del prodotto impermeabilizzante, ove necessario». Dall’altra, si procederà con «un intervento generale sull’impianto idraulico di ricircolo e filtrazione». Le due ditte che si occuperanno della manutenzione sono già state individuate. Si tratta di interventi che non impatteranno, come lo era stato per il restyling del 2023, sulla fruizione della statua che spesso diventa meta di turisti e croceristi. Anche se, a volte, l’incuria regna sovrana, considerando che alcuni incivili si divertono a lanciare i rifiuti nella vasca.

I vandali

Nei mesi addietro, un vandalo aveva anche lasciato impressa una svastica (poi cancellata col pennarello nero) su uno dei “panettoni” che circondano la fontana. E, ancora, nell’ottobre del 2022 era stata spezzata l’ala di un cavallo, crollata sotto il peso di un ragazzo. Il pezzo è stato ripristinato con il restauro concluso nel luglio 2023. Dopo aver terminato la rimozione delle incrostazioni, si era proceduto alla disinfezione di tutte le superfici, alla ripulitura, al risanamento e consolidamento di tutte le parti in pietra che erano risultate distaccate o pericolanti.