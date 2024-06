Scomparso da Nuoro lo trovano in una banca ad Ancona: portato in ospedale in stato confusionale

ANCONA - Si era allontanato da Nuoro il 28 maggio scorso e da allora non si avevano più notizie: la Polizia l'ha trovato in corso Stamira all'interno di una filiale bancaria. L'uomo, di 59, sembrava confuso anche se apparentemente in buone condizioni di salute.

Agli agenti ha detto di essere arrivato ad Ancona per trovare la sua compagna, della quale però non ricordava il nome, né l'indirizzo. Data la situazione i poliziotti hanno accompagnato l'uomo ina Questura e qui dopo averlo tranquillizzato hanno allertato il personale medico che ha portato il 59enne in ospedale per sottoporlo a controlli.