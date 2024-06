FABRIANO Nei giorni scorsi si è tenuto a Fabriano, presso l'istituto d'istruzione superiore Morea, il terzo convegno sui disturbi del comportamento alimentare, iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione rivolta ai ragazzi degli istituti (Morea, Liceo Classico, Artistico e Scientifico). L'appuntamento è dedicato, ad Alessia Garaffa, una di loro, che non c'è più. Con l’occasione è stato annunciato che anche la città avrà uno sportello dedicato grazie al sostegno dell'Inner Wheel presso la chiesa della Misericordia.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Debora Fabbretti batte il mostro dell’anoressia e si laurea: «Ora sono un’infermiera da 110 e lode»

A seguito della sua morte a 15 anni, la mamma Loredana ha deciso di continuare a combattere contro i disturbi della nutrizione che aveva iniziato con la figlia e portare ai giovani un messaggio di speranza: «Da queste patologie si può guarire» ripete con grinta. Loredana non si è mai fermata. E’ stata tre volte a Roma, due volte a manifestare sotto al Ministero della Salute portando il nome di Alessia, e a marzo alla Camera dei deputati raccontando la tragedia della figlia. Ha realizzato una panchina color lilla in memoria di Alessia con un numero verde (800180969) per chi ha bisogno d'aiuto installata al parco comunale di Fabriano.

Al convegno erano presenti i terapeuti Michele Severini, Lucia Emanuela Svarca, Laura Nanetti e David Mazzoni, responsabili del reparto che segue questa malattia presso la Neuropsichiatria infantile dell'ospedale Salesi di Ancona, Simona Lupini e Francesca Pierotti, psicologa che lavora al Palazzo Francisci di Todi, il centro in cui era stata ricoverata Alessia. Durante il convegno è stato presentato un progetto curato dal club Inner Wheel di Fabriano, alla presenza della presidente, Paola Martini. Le socie hanno lavorato per avviare uno sportello di ascolto e consulenza per i disturbi del comportamento alimentare. Da questo mese sarà aperto presso la Parrocchia della Misericordia seguito dalla dottoressa Martina Carletti.