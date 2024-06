ANCONA La corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti avvolto nel Tricolore. È questa l’istantanea da non dimenticare del 2 giugno di Ancona andato in scena ieri mattina in piazza IV Novembre, al Passetto. Come da tradizione, la Festa della Repubblica ha portato con sé anche 18 nuove onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sedici i neo-cavalieri della Provincia, cui si aggiungono le promozioni a Grande Ufficiale del professor Oliviero Gorrieri ed a Ufficiale dell’ex preside di Medicina della Politecnica delle Marche Marcello D’Errico.

I riconoscimenti

Tra i Cavalieri nominati da Sergio Mattarella premiati dal prefetto Saverio Ordine anche Pierpaolo Patrizietti, comandante dei Vigili del Fuoco provinciali di Ancona. Per il pompiere è la seconda onorificenza in poche settimane, il 4 maggio scorso era salito sul palco di piazza del Papa per ritirare il Ciriachino d’oro conferito al suo comando. Per Ancona è l’anno di medici e vigili del fuoco: dei 18 slot della premiazione di ieri, la metà era occupata proprio da appartenenti a queste due categorie. Una presenza, quella dei sanitari, rivelatasi provvidenziale. Nell’arco dei circa novanta minuti di celebrazioni, infatti, sono stati due i malori registrati tra il pubblico. Soccorso dal presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi, dai militi della Croce Rossa (compreso il consigliere Teodoro Buontempo) e dal neo-cavaliere e chirurgo Nicolò Schicchi, il primo a cedere è stato un veterano della Polizia schierato tra gli ex appartenenti.

L’allarme

Svenuto, l’anziano ha battuto il viso sulla pietra d’Istria della scalinata del Monumento. Prontamente soccorso, è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale per le ferite riportate durante la caduta. Poco dopo è toccato ad una liceale di 17 anni che faceva parte della delegazione di studenti intervenuti alla cerimonia. Probabilmente un calo di pressione ma niente di grave. La vicinanza all’Ospedale Salesi, l'intervento della Croce Gialla e la presenza di Pizzi, anestesista rianimatore del nosocomio dei bambini, ha permesso di stabilizzare ulteriormente la situazione.

La ricorrenza

Piccoli incidenti di percorso che non hanno però impedito di festeggiare i 78 anni della Repubblica. Presenti tutte le massime autorità civili, militari e religiose. «È sempre una grande emozione condividere con tutte le istituzioni questa festa, la festa della democrazia e della partecipazione» ha commentato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. «Il 2 giugno è una celebrazione non fine a se stessa ma sicuramente il momento in cui si ripercorre un pezzo di storia, ma si ripercorre anche un pezzo della storia futura della nostra nazione» il commento del sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Tanti anche i cittadini che hanno assistito ai momenti clou della giornata, dall’alzabandiera passando per la deposizione della corona d’alloro in memoria dei Caduti e finendo con lo spettacolare issaggio della maxi-bandiera tricolore sul Monumento ad opera dei vigili del fuoco.