FALCONARA I Carabinieri di Falconara, al termine delle indagini, hanno denunciato un 47enne per furto aggravato. Nel periodo tra il 31 dicembre 2023 e il 7 febbraio 2024, per ben tre volte ed in diversi orari (mentre era sottoposto a misura cautelare), si è introdotto all’interno dell’istituto superiore Cambi-Serrani di Falconara, forzando, in tutte e tre le circostanze, la finestra di un bagno. Quindi, una volta all’interno del plesso scolastico, ha anche forzato il distributore automatico di cibi e bevande, prelevando una somma complessiva di denaro ammontante ad euro 275 circa.

Le indagini

Un lavoro lungo e meticoloso che ha permesso di ricostruire gli episodi. Dalla visione e dallo studio delle immagini acquisite i Carabinieri sono riusciti a formare l’identikit dell’uomo, accertando che lo stesso era giunto nel centro cittadino, con il treno, portando con sé una bicicletta utilizzata per i suoi spostamenti; da qui hanno avuto la conferma che non era una persona del luogo.