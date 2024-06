ANCONA Chi c’è cresciuto, a Portonovo, ricorderà sicuramente le decine di teli da mare stesi sui ciottoli della spiaggia libera della Capannina. Una consuetudine durata una vita, che abbiamo sempre data per consolidata. Scontata. Fa impressione, quindi, arrivare oggi sullo stesso arenile e constatare che quella tradizione è stata cancella. persa tra la risacca di una mareggiata. Lo stabilimento, con i suoi ombrelloni, è sempre lì. Può sembrare che sia avanzato, ma no. È l’illusione creata dal fatto che è il mare ad essere più vicino, non avendo più davanti a sé l’ostacolo di pietre.

L’intervento

La natura, dunque, ha presentato il conto. Il Comune, per quello che può, corre ai ripari. Un intervento a breve termine è stato già programmato: il paleggiamento. «Si farà dopo il 10 giugno - spiega il sindaco Daniele Silvetti -, sempre che non arrivi un’altra mareggiata a restituire ciò che la precedente ha tolto». Perché potrebbe anche verificarsi una situazione del genere. Ma a una settimana dall’operazione, sembra alquanto difficile. «Il lavoro si farà di notte - riprende il sindaco -, restituiremo un po’ di spiaggia libera alla Capannina». Difficile dire oggi con precisione quanto spazio ad utilizzo libero potrà essere riconsegnato a quella parte di arenile. «Ma sicuramente si avranno delle condizioni migliori di quelle odierne» sottolinea Silvetti. Meglio che niente, certo. Seppure, ad averci guadagnato, è la parte a nord, verso la Torre. «Sembra Rimini» sdrammatizza il sindaco. Ed è vero, però. Da dopo SpiaggiaBonetti, andando verso il Clandestino, c’è un a distesa immensa, che prima non esisteva. Il mare toglie, il mare dà: il Comune pareggia. «Andremo a riequilibrare le porzioni di spiaggia libera - ribadisce il sindaco -, ma ciò non significa che verrà spolpato il lato Torre».

La soluzione tampone

Quindi, la soluzione tampone è pressoché servita. Ma, appunto, è nientemeno che un palliativo. Se veramente dovesse arrivare un a mareggiata appena dopo il paleggiamento siamo punto e accapo. «Con la Regione prosegue l’interlocuzione per interventi più strutturali». Silvetti si riferisce alle barriere soffolte: scogliere sommerse di protezione. «Solo così si potrà contrastare il fenomeno dell’erosione» dice. E contestualmente, sempre nell’ambito delle soluzione a lungo termine, si dovrà per forza di cose andare avanti con l’arretramento degli stabilimenti

I progetti

«Parlando con gli operatori abbiamo appreso che molti hanno già il progetto in mano» afferma il sindaco. Uno, Bonetti, l’ha già realizzato l’arretramento quando ha ricostruito la sua attività dopo l’incendio che quattro anni fa esatti ha raso al suolo la struttura. Per tutti gli altri, invece, è cosa nuova. Dovrà essere fatto, per non rischiare di trovarsi, come già successo, con le onde che arrivano a lambire le pareti dei locali. «E poi, una volta arretrate tutte le strutture, si eviterebbe di ricorrere ai ripascimenti per riportare pezzi di spiaggia dove il mare se l’è inghiottita» precisa Silvetti.