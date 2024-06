SENIGALLIA Dodicenne rapinato da una baby gang su Ponte Zavatti. A portare alla luce l’episodio, avvenuto nel mese di aprile, è il padre del ragazzino che invita a denunciare, certo che non si tratti di un episodio isolato. «Mio figlio era andato nel fast food di via Bruno a prendere un panino – racconta il professionista senigalliese –, era di pomeriggio, ancora giorno, e siccome non si trovava lontano da casa ho lasciato che andasse da solo».

La paura

Il 12enne, però, è tornato sconvolto. «Mi ha raccontato che, mentre stava attraversando ponte Zavatti, è stato avvicinato da un gruppetto di ragazzini – prosegue il genitore –, uno di loro aveva anche un coltellino in mano. Gli hanno detto di consegnare tutti i soldi che aveva. A dire il vero non ne aveva molti, aveva con sé solo pochi spiccioli di resto avuto dopo l’acquisto del panino. Glieli ha dati e l’hanno lasciato andare».

Il coltello non l’hanno brandito contro di lui ma uno della baby gang lo teneva in mano. Lo aveva mostrato forse per intimorirlo nel caso non avesse assecondato la loro richiesta. «Ho sporto subito denuncia ai carabinieri – aggiunge il padre – ma, purtroppo, a distanza di un mese non è stato ancora possibile rintracciarli. Mio figlio non li aveva mai visti prima. Come è accaduto a lui sicuramente sarà successo ad altri. E’ necessario che tutti denuncino per fermarli». I genitori del 12enne erano tranquilli nel fargli fare qualche centinaio di metri a piedi per andare a comprarsi il panino, perché sarebbe passato su via Bruno e Ponte Zavatti che sono sempre trafficati, soprattutto nel pomeriggio.

Gli automobilisti di passaggio, di certo non possono pensare ad una rapina vedendo un gruppetto di ragazzini che ne ferma un altro. Oltretutto su un ponte dove si transita senza prestare troppa attenzione ai dettagli di ciò che avviene intorno. Per i genitori il traffico doveva essere una garanzia di sicurezza, che la baby gang non ha temuto invece. Il 12enne, preso alla sprovvista e spaventato per quelle che sarebbero potute essere le conseguenze, li ha assecondati e se n’è andato di corsa a casa. Ponte Zavatti si trova vicino allo Stradone Misa, dove venerdì sera carabinieri e polizia hanno fermato un marocchino che, poco prima, aveva tentato di rapinare una donna.

L’altro allarme

L’aveva bloccata all’altezza della passerella chiedendole i soldi, altrimenti non l’avrebbe fatta passare. Lei era riuscita a scappare, chiamando le forze dell’ordine che sono arrivate in tempi record. L’uomo, una volta fermato, è stato affidato ai sanitari e ricoverato nel reparto di Psichiatria. Aveva dato in escandescenze. La vittima non ha voluto sporgere denuncia. A poca distanza due episodi simili ma dai contesti totalmente differenti. Un gruppetto di ragazzini, che ha rapinato un coetaneo, e un marocchino che ha provato, fallendo, di fare altrettanto con una donna.