ANCONA È una convivenza difficile quella tra le auto ed i pedoni in via della Loggia. A farne le spese sono i clienti delle ormai poche attività commerciali che insistono sulla via, compresa la biglietteria del Teatro delle Muse. «Chi fa la fila rischia la vita» sbotta Cristina Osimani, responsabile della biglietteria del teatro anconetano. Dove le auto sfrecciano a pochi centimetri dalla coda degli spettatori in attesa del ticket.

Il pericolo

«La gente va più veloce di quanto dovrebbe andare» conferma Osimani. Perché quei cartelli che limitano la velocità massima a 30 chilometri all’ora sembrano soltanto degli orpelli. «Le parlo da cliente dell’edicola qui vicino, mi è capitato di uscire e di trovarmi un furgone che mi passava davanti. Una persona sovrappensiero se lo prende tranquillamente uno specchietto in faccia» testimonia Niccolò Mugnai della GB Immobiliare. C’è poi il tema dei parcheggi. Un tema-non tema, in verità. La segnaletica è chiara: in via della Loggia le auto dovrebbero solo transitare. La realtà, però, è ben diversa.

L’inciviltà in auto

E data la particolare conformazione della via, basta il furgone di un corriere lasciato qualche minuto con le quattro frecce per una consegna a creare problemi. «C’è chi parcheggia l’auto per tutto lo spettacolo teatrale» denuncia inoltre Osimani. Non solo: «Ci è capitato che la gente parcheggiasse davanti alle porte della biglietteria impedendoci di aprirle». Per non parlare dei gas di scarico. «Stiamo tenendo tutto spalancato ma ci entra uno smog che non va più via» osserva la responsabile della biglietteria. Venendo alle soluzioni, ognuno ha la propria. «Questa via andrebbe proprio chiusa al traffico, o al massimo aperta ai soli residenti» dice Osimani. Ricorda i lavori di qualche anno che obbligarono l’interdizione al traffico. «Siamo sopravvissuti, anzi si stava benissimo». «Dal punto di vista pratico mi piacerebbe che la via restasse a doppio senso. Da cittadino potrei capire un senso unico ma non andrei oltre» interviene Guido Giambuzzi della Amatori. Sulla Ztl: «Potrebbe essere una scelta ma solo nel momento in cui si potesse usufruire di un parcheggio nell’area portuale». Perché «una piattaforma di atterraggio per l’utenza ci vuole». Allora sì: «se strutturati con parcheggi a distanze accettabili, perché non parlare di Ztl?». «Chiudendo qui è possibile che l’ingorgo si sposti altrove» puntualizza Mugnai. «Sì, sarebbe bello poterci passeggiare in questa via - dice - ma quando chiudi una via ad Ancona è sempre un disastro».

Soluzioni più soft? In teoria ci sarebbero già i semafori per il senso unico alternato ai due capi della via, posizionati durante gli ultimi lavori di restauro di via della Loggia e mai entrati in funzione. Anche su questi, però, c’è qualche perplessità. «Non la vedo bene come soluzioni, rischiamo di creare una coda in piazza della Repubblica» fa Mugnai. Nemmeno dei paletti a protezione dei pedoni sembrano la via giusta. «Se dovessero incontrarsi due furgoni non riuscirebbero a passare». «Prima liberiamo il centro dai cantieri, aggiungiamo ulteriori posti auto ed allora possiamo parlare di Ztl» conclude Giambuzzi.