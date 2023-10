Prova a nascondere un contenitore con la droga, altra marijuana trovata nella sua abitazione

ANCONA - Nella giornata di ieri, gli operatori della Questura dorica sono intervenuti in quanto, durante un servizio di controllo del territorio, notavano un giovane di circa 25 anni, che simulando un comportamento disinvolto, si avvicinava ad un'auto in sosta e pensando di non essere visto, si disfava di qualcosa.

L’oggetto, immediatamente recuperato dagli operatori, risultava essere un contenitore cilindrico in materiale plastico di colore nero, contenente uno spinello composto da un miscuglio di tabacco e hashish. Durante una breve conversazione, gli operatori intuivano che il giovane era in possesso di altra sostanza stupefacente, tale supposizione veniva subito dopo confermata.

Infatti il giovane ammetteva di detenere presso la propria abitazione, una quantità imprecisata di marijuana.

Pertanto gli operatori si portavamo presso l’abitazione e una volta giunti, dalla sua camera, dall’interno dell’armadio, il soggetto prelevava un barattolo di vetro trasparente con tappo con chiusura ermetica contenente marijuana che consegnava agli operatori.



La sostanza stupefacente contenuta all’interno del barattolo di vetro, del peso di grammi 50.53, nonchè lo spinello, contenente hashish del peso di grammi 1.14 veniva sottoposta a sequestro.

Il giovane, nel frattempo accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni è stato denunciato in stato di libertà.