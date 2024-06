Il piatto piange. Nelle casse comunali sfumano 1,2 milioni di euro per l’acquisto dell’area di Passo Varano, da parte dell’US Ancona, dove sarebbe dovuto sorgere il centro sportivo.

Sindaco Daniele Silvetti, eravamo rimasti che Tony Tiong sarebbe arrivato ad Ancona a giugno per perfezionare il pagamento della somma. Che è successo?

«L’ultima interlocuzione che ho avuto con lui risale a quattro-cinque giorni fa. Mi aveva assicurato, appunto, sarebbe venuto a giugno per dare seguito al pagamento. Poi ieri (martedì per chi legge, ndr) è scoppiato il terremoto. Gli ho scritto, chiedendo lumi su tutte le questioni inerenti le somme non corrisposte, tra cui questa per la cittadella sportiva. Non ha mai risposto».

E quindi?

«Tiong non è più un interlocutore per la città. Ho preso atto che ha voluto interrompere le comunicazioni. Se quel pagamento non verrà perfezionato, trarremo le dovute conclusioni con il legale rappresentante della società che è Roberta Nocelli».

Bene, ma quel milione e 200mila euro l’avevate già inserito nel bilancio di previsione. Adesso che farà?

«La bomba è appena scoppiata, dovremo sicuramente fare delle ricognizioni e poi vedremo come agire. Ma senza dubbio viene a crearsi un danno non indifferente».

Che cosa intende?

«Quelle risorse sarebbero servite per investimenti sulla città. Ora non ci sono più, o almeno questo è quanto si sta paventando, e quindi dovremo mettere mano al programma».

Pensa che dovrà ricorrere a qualche ulteriore variazione di bilancio o ad altri strumenti?

«È ancora presto per trarre conclusioni specifiche. Per prima cosa ho convocato immediatamente una riunione con Roberta Nocelli e Mauro Canil venerdì mattina (domani, ndr) alle 9 in Comune per approfondire anche questa situazione. In base a come usciremo dall’incontro si trarranno tutte le conclusioni».

Non è un mistero che nel bilancio comunale non bastano mai le risorse per le manutenzioni straordinarie. Quei soldi a cosa sarebbero serviti?

«Non erano ancora stati impegnati per azioni specifiche, ma sì, la destinazione più plausibile sarebbe stata per le manutenzioni straordinarie da effettuare in città».

Si prospetta l’eventualità di un danno erariale?

«No, questo no. L’abbiamo già verificato. Ma adesso dovremo andare a prendere subito in mano il contratto di vendita dell’area per vedere se ci sono clausole particolari di garanzia in caso di inadempienza».

Ma non avevate sollecitato il pagamento?

«Noi avevamo già messo in mora la società e il 29 febbraio avevamo fatto partire una pec di diffida da parte della direzione del dottor Foglia con il sollecito a concludere il pagamento. Alla mail è poi seguita una breve call con lo stesso Tiong, alla presenza della Nocelli e dell’avvocato della società, in cui ci assicuravano che avrebbero fatto il trasferimento entro il 30 giugno. Il resto è storia delle ultime ore».

Ha deciso qualche tipo di soluzione, come la messa in vendita dell’area destinata alla cittadella sportiva?

«No, non ci ho ancora pensato. Non ho preso una decisione riguardo alla messa in vendita dell’area che, comunque, ha una destinazione d’uso per strutture sportive».

Pensa che ci sia un danno d’immagine per la città?

«Sicuramente sì. Ma non credo sia possibile agire legalmente contro la società per questo».

Come si sente?

«Tradito, deluso. La società sapeva delle inadempienze degli stipendi, io l’ho scoperto ieri (martedì per chi legge, ndr). Ma è stata tradita anche la città».