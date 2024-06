CASTELFIDARDO Un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa. È il patteggiamento varato ieri in udienza dal giudice Maria Elena Cola per il 19enne napoletano arrestato dalla Squadra Mobile lo scorso febbraio dopo aver truffato una 78enne di Castelfidardo. Il giovane, difeso dall’avvocato Mauro Saraceni, era ai domiciliari: con la sospensione condizionale concessa dal giudice, è tornato libero. Il 19enne aveva agito con un complice, anche lui residente a Napoli, acciuffato dalla polizia lungo l’A14, all’altezza del casello di Porto San Giorgio. Per questo, la sua posizione è vagliata dal tribunale di Fermo. Il 19enne era stato invece arrestato dalla polizia in via Marconi, ad Ancona. Era pronto per partire con il bus per tornare a casa. Aveva con sé i gioielli, tra cui un Rolex, sottratti con l’inganno all’anziana. Il bottino valeva circa 25mila euro.



«Mamma, sono finito nei guai e ho bisogno di soldi: aiutami». Era stato questo il tenore della chiamata arrivata al telefono fisso dalla 78enne. «Parlo a fatica, perché ho il Covid». L’anziana non aveva contanti in casa. «Non ti preoccupare, passerà un corriere a prendere quello che hai». Ovvero: oro, gioielli e il Rolex. Pochi minuti dopo, il 19enne napoletano si sarebbe presentato a casa della donna per prendere il bottino: monete, catenine, ciondoli e bracciali.



Le fedi nuziali



Addirittura, l’anziana si era sfilata dall’anulare gli anelli delle nozze. Confezionata ad hoc la trappola, il 19enne aveva raggiunto il complice in auto, una Opel Astra presa a noleggio a Napoli e con la targa che da tempo era monitorata dagli investigatori. L’utilitaria si era fermata in via Marconi, dove era sceso il 19enne. L’altro, 21 anni, aveva proseguito la marcia: si era arrestata lungo l’A14 a causa del blitz della polizia.